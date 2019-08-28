Источник материала: Tut.by

В Жировичах после реконструкции открыли святой источник, который в народе называют «Старым». Он находится в двух километрах от Жировичского монастыря. Около криницы заново обустроили купели, благоустроили территорию вокруг. 28 августа в престольный праздник Жировичского монастыря — Успение Божией Матери — обновленный родник освятили.



Фото: Яков Межевец

В Жировичах несколько родников, но «Старый» — самый известный из них. Считается, что он исцеляет многие болезни и лечит душевные раны. Каждый год к источнику приезжает большое количество паломников.









Территорию вокруг родника благоустроили еще 30 лет назад, но со временем все пришло в негодность, поэтому было решено провести реконструкцию.













Кстати, Жировичский монастырь готовится к к празднованию 550-летия со времени явления Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия основания обители — их отметят в мае 2020 года.