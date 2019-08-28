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На Гребном канале сцену к 1000-летию «усыпали» звездами и начали устанавливать трибуны

29.08.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Гребном канале устанавливают сцену к праздничному шоу «Миллениум», которое пройдет 7 сентября, пишет «Брестская газета».


Монтаж начался несколько дней назад. Металлические конструкции, установленные ранее, украсили панелями синего цвета с желтыми звездами.


С двух сторон от сцены начали устанавливать трибуны для зрителей — тоже синего цвета. Организаторы еще год назад планировали, что Гребной канал сможет вместить одновременно около 5 тыс. зрителей сидя и еще около 7 тыс. — стоя.


Заведующая сектором культуры Брестского горисполкома Светлана Семашко в интервью ТРК «Брест» рассказала некоторые детали грядущего шоу:

— Элементы будущей сцены, которые возвышаются на 20,5 метров и достигают высоты почти пятиэтажного здания, привезены из двух стран, помимо Беларуси, это конструкции из Польши и России. Около сцены будет построен большой бассейн, в котором тоже будет происходить действо. Водные экраны, система фонтанов… Около двух часов будет длиться шоу. С помощью света, огня, воздуха, воды, земли будет показано, как Брест развивался. В шоу будет участвовать около 600 брестских артистов и более 100 из Минска.

Кроме того 6 сентября на Гребном канале также пройдет молодежный фестиваль «Город света». В нем примут участие как местные коллективы, так и гости из Европы и США. Главной звездой вечера станет экс-солист группы Deep Purple Джо Тернер, который выступит совместно с президентским оркестром.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Ранее власти сообщали, что сцена для грандиозного шоу будет установлена на глади воды.
 
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