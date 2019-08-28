Жизнь за чертой, одна семья и четыре власти, нытье об алиментах и дети-миллионеры - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

До осени осталось три дня — и, пока стоят шикарные погоды, не упустите этот прекрасное время. Может, ну их, эти ваши офисы, — да махнем на пляж? Ведь человек должен быть счастлив. Только тогда у него, наверное, есть шанс дожить до 128 лет, как удалось вот этому долгожителю . Правда, говорит, и минусы есть: все друзья уже умерли, а он по ним скучает… Но не будем о грустном: за утренним кофе до офиса или пляжа нам важно убедиться, что вы вчера ничего не пропустили.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

В Беларуси 3,6% семей находятся за чертой бедности — среднедушевые располагаемые ресурсы их ниже бюджета прожиточного минимума. Как думаете, каким регионам тяжелее всего приходится ?

— среднедушевые располагаемые ресурсы их ниже бюджета прожиточного минимума. Как думаете, ? Помните скандал вокруг республиканской олимпиады по географии ? Милиция наконец завершила проверку по факту нарушений при ее проведении. Чем дело закончилось — читайте здесь .

? Милиция наконец завершила проверку по факту нарушений при ее проведении. Чем дело закончилось — . Мы узнали, что увольняется директор столбцовской школы, где произошла трагедия — ученик убил старшеклассника и учителя,. В то, что решение приняла она сама, учителя и родители не верят. Около сотни человек вчера собрались возле школы, чтобы отстоять Оксану Лось . Обсуждали, что после трагедии должен быть кто-то наказан и решили: это будет директор.





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Просто чудесный материал из нашего нового проекта «1939. Беларусь: Восток/Запад»! Обязательно прочтите историю семьи , несколько поколений которой жили на территории Налибокской пущи, на одном и том же месте — пока здесь была Российская империя, Польша, оккупационная нацистская власть, Советы, независимая Беларусь… По документам и фотографиям можно восстановить и историю этого места, и период объединения Западной и Восточной Беларуси в сентябре 1939 года.





Давайте еще раз обсудим поступление в вузы . Что-то нас не покидает мысль, что у нас все организовано не очень хорошо. В Германии, США или, например, Польше абитуриенты могут подавать заявки сразу в несколько вузов. Пару лет назад в Беларуси хотели сделать что-то похожее: «Планировали, что это будет межвузовская система, как в Европе. Предполагалось объединить несколько университетов с одинаковыми специальностями и идентичными испытаниями в одну корпорацию… чтобы мы не теряли абитуриентов с высокими баллами лишь оттого, что они не успели переподать документы в вуз, где конкурс был поменьше». Но не случилось. Частично идея прижилась лишь в БГУИР. Давайте расскажем о плюсах и минусах системы, а также о том, почему ее не поддержали в других университетах .

. Что-то нас не покидает мысль, что у нас все организовано не очень хорошо. В Германии, США или, например, Польше абитуриенты могут подавать заявки сразу в несколько вузов. Пару лет назад в Беларуси хотели сделать что-то похожее: «Планировали, что это будет межвузовская система, как в Европе. Предполагалось объединить несколько университетов с одинаковыми специальностями и идентичными испытаниями в одну корпорацию… чтобы мы не теряли абитуриентов с высокими баллами лишь оттого, что они не успели переподать документы в вуз, где конкурс был поменьше». Но не случилось. Частично идея прижилась лишь в БГУИР. Давайте расскажем . Студенты, а вам же скоро в общаги заселяться? Это же даже более стремно, чем в арендную квартиру: какие-то правила, чужие (!) люди в комнате и еще куча вопросов в довесок. Как не сойти с ума в этом всем, да еще и успевать на пары ходить? Мы спросили у студента БГУИР и выпускников БГАИ, БГЭУ и БГМУ, которые провели в общаге по 3−4 года, как комфортно устроить свой быт . Вникайте!





А возле вашего дома есть лоток с фруктами-овощами? Легальный или нет? Вон ипэшники жалуются , что нелегалы выживают их с улиц — и никто ничего не может сделать. Штраф в 12,5 рублей за нелегальную торговлю никого не пугает, и те, кто честно платит аренду и налоги, в невыгодном положении. Чиновники говорят, что уже придумали, как решить с ними вопрос .

, что нелегалы выживают их с улиц — и никто ничего не может сделать. Штраф в 12,5 рублей за нелегальную торговлю никого не пугает, и те, кто честно платит аренду и налоги, в невыгодном положении. Чиновники говорят, что . А вот у нас пару блогеров, которые ходили-ходили по кафе и барам — а потом взяли и открыли свои заведения . Теперь некоторые могут налепить целую армию пельменей ! А вот эти малыши богаче нас всех, друзья: знакомьтесь — самые молодые, модные и высокооплачиваемые блогеры Рунета . По количеству подписчиков в YouTube они обошли мировых знаменитостей, политиков и известных взрослых блогеров, и некоторые зарабатывают до миллиона долларов (!) в месяц (!!!) .

. ! А вот эти малыши богаче нас всех, друзья: . По количеству подписчиков в YouTube они обошли мировых знаменитостей, политиков и известных взрослых блогеров, и некоторые . А пока вы завидуете детям, хотим напомнить, что деньги все же не главное . Вы можете представить, например, что ослепли? И на первых порах вы не можете даже заварить чашку чая — ведь как понять, что налили уже достаточно воды? Как принять случившееся? Как научиться жить в новом, темном (а у кого-то и полностью белом) мире? Сложно. Наши герои все это уже прошли и рассказывают, как не потерять надежду .

. Вы можете представить, например, что ослепли? И на первых порах вы не можете даже заварить чашку чая — ведь как понять, что налили уже достаточно воды? Как принять случившееся? Как научиться жить в новом, темном (а у кого-то и полностью белом) мире? Сложно. Наши герои все это уже прошли и . Женщины мужчины, обязательно прочтите мнение нашего колумниста об алиментах . На взгляд Елены, в этом мире нет более жалкой и ничтожной картины, чем мужское нытье на эту тему. И вот пару советов от нее — для вас, женщины . «Вместо того, чтобы биться в истерике каждый раз, когда им говорят: „Тебе нужны только алименты!“, нужно подготовить расписание со всеми кружками и секциями, меню с указанием продуктов и блюд, которые вызывают аллергию, медицинскую карту с графиком прививок и посещений педиатра, списком телефонов учителей, репетиторов, других мам и бабушек, с сумкой сменной одежды на разную погоду, спортивной формы, которая должна быть вовремя постирана, списком книг для домашнего чтения, по которым нужно написать сочинения, аптечкой на случай простуды или инфекции, сказать „кто может, пускай сделает лучше!“ и для начала пойти, например, в кино».

мужчины, обязательно прочтите . На взгляд Елены, в этом мире нет более жалкой и ничтожной картины, чем мужское нытье на эту тему. . «Вместо того, чтобы биться в истерике каждый раз, когда им говорят: „Тебе нужны только алименты!“, нужно подготовить расписание со всеми кружками и секциями, меню с указанием продуктов и блюд, которые вызывают аллергию, медицинскую карту с графиком прививок и посещений педиатра, списком телефонов учителей, репетиторов, других мам и бабушек, с сумкой сменной одежды на разную погоду, спортивной формы, которая должна быть вовремя постирана, списком книг для домашнего чтения, по которым нужно написать сочинения, аптечкой на случай простуды или инфекции, сказать „кто может, пускай сделает лучше!“ и для начала пойти, например, в кино». 31 год назад в США произошла ужасная трагедия. 28 августа 1988 года, последнее воскресенье лета. Авиашоу Fligtag-88 на военной базе США в Рамштайне подходило к концу. Десять самолетов итальянской пилотажной группы Frecce Tricolori разделились: пять направились в одну сторону, четыре в другую, а самолет полковника Иво Нутарелли — в третью. Комментатор объявил самый незабываемый воздушный трюк… В итоге погибло 70 человек. Как это произошло ?





О СПОРТЕ

Дарья Домрачева в одном из интервью рассказала о семейной жизни, бизнесе и возможности вернуться в большой спорт. И Европейские игры обсудили: «Что вы думаете по поводу того, что Беларусь решила проводить Европейские игры, не имея бюджета? Страна на пороге бедности, но проводит соревнование, которое не окупится», — спросил журналист. Как думаете, что ответила наша Даша ?

в одном из интервью рассказала о семейной жизни, бизнесе и возможности вернуться в большой спорт. И Европейские игры обсудили: «Что вы думаете по поводу того, что Беларусь решила проводить Европейские игры, не имея бюджета? Страна на пороге бедности, но проводит соревнование, которое не окупится», — спросил журналист. ? Наша легкоатлетка Марина Арзамасова после сообщения об обнаружении допинга в организме просит вскрыть пробу «В». « Находимся в шоковом состоянии . В спорте высших достижений только самоубийца станет что-то употреблять».





Мы уже рассказывали вам, что впервые за 15 лет двое белорусов попали в основную сетку турнира Большого шлема, однако дальше в US Open , к сожалению, идет только один из них — и уже сегодня наш Егор Герасимов встретится с номером 21 ATP Диего Шварцманом из Аргентины. Болеем за белоруса!

, к сожалению, — и уже сегодня наш Егор Герасимов встретится с номером 21 ATP Диего Шварцманом из Аргентины. Болеем за белоруса! Ну и ловите превью нового сезона хоккейной Лиги чемпионов — стартует с егодня, завтра первый матч проведет минская «Юность». Чемпионы Беларуси попали в сильный квартет и сыграют против ряда хорошо знакомых для белорусских болельщиков хоккеистов.

Все новости среды, 28 августа

Кстати. Сегодня же у на очередная « Экономика на пальцах » — не пропустите! И хорошего нам всем дня!

Ваша редакция