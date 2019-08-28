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Появился новый витебский маршрут на теплоходе. Куда, на сколько, за сколько и для кого он?

29.08.2019 08:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Раньше на прогулочных теплоходах «Северная столица» и «Витебск» можно было прокатиться от площади Победы до парка в Мазурино и обратно. Недавно «Гордормост» объявил, что у них появился новый маршрут — пятичасовое путешествие до деревни Барвин Перевоз через шлюз Витебской ГЭС и обратно. Портал vitebsk.biz узнал, что представляет собой такая поездка.

— Пятичасовые маршруты осуществляются по предварительной заявке группы лиц. Минимум — 45 человек. Оплата за одного человека — 25 рублей. Цена неокончательная и может измениться. Это зависит от того, где начинается водная прогулка и где заканчивается, — пояснила начальник планово-экономического отдела «Гордормоста» Наталья Пшелынская.

Теплоход может доплыть и до музея-усадьбы Ильи Репина «Здравнево». Но в обе стороны — не менее 9 часов пути. Чтобы пассажирам было не так утомительно, организаторы тура предлагают например, «дойти» до усадьбы по реке (это займет 4,5−5 часов), а назад в город доехать на автобусе.

5 часов в одном пространстве — немало. Детям через час-полтора становится скучно. Поэтому лучше, говорят на предприятии, если люди объединены какой-то одной целью. Обычно такие продолжительные маршруты выполняют для корпоративов, презентаций, свадебной прогулки или регистрации брака, вечеринки, фуршета и т.д. Снять теплоход в аренду можно на любой день, в любое время — необязательно в выходной.

Ранее СМИ писали, что планировался экскурсионный маршрут на теплоходе до Полоцка.

— На сегодняшний день этот вопрос снят. Возле Витебской ГЭС есть судоходный шлюз, предназначенный для пропуска судов, а на подходе к Полоцку его нет. В 5 км от этого города построена плотина без шлюза, пройти ее невозможно.

 
Теги: Витебск
 
 
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Пятичасовые маршруты осуществляются по предварительной заявке группы лиц. Минимум - 45 человек. Оплата за одного человека - 25 рублей.
 
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