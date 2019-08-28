География поставок - от Владивостока до Нигерии. Как работает «Могилевлифтмаш»

Источник материала: Tut.by

Чтобы производство было успешным, не обязательно иметь инновационную идею: можно занять и давно созданную нишу. При этом нужно ежедневно реагировать на ситуацию, не бояться конкуренции и постоянно совершенствовать продукт. Именно это подтверждает своей историей ОАО «Могилевлифтмаш» . Мы съездили на производство отечественных лифтов и рассказываем, как их делают в 2019-м.

Конец 60-х. Весь Советский Союз охвачен строительным бумом. Многоэтажки, прозванные в народе «брежневки», растут как грибы после дождя. В это время началась история предприятия «Могилевлифтмаш». Именно его лифты будут установлены на большей части территории Союза, а также дружественных государств. С распадом СССР плановая экономика исчезла, и объемы производства могилевских лифтов снизились в семь раз: с 14 000 в год до 2000. За этим следовали массовые увольнения, долги. Но предприятие выстояло.

Сегодня только на основном производстве работает 6000 сотрудников и выпускается до 60 лифтов в сутки. В цехах используется оборудование, комплектующие и материалы от мировых лидеров в этой отрасли: Германии, Швейцарии, Японии, Финляндии. География импорта готовой продукции простирается от Владивостока до Нигерии.

«Идут поставки в Венесуэлу, Монголию и Афганистан»

— Мы выпускаем более 180 только базовых моделей, не считая работы по спецзаказу, — рассказывает генеральный директор предприятия Борис Ковалевский. — А ведь до развала Союза их было всего две.





Сегодня мы производим пассажирские, грузовые, больничные, панорамные и даже коттеджные лифты. Грузоподъемность: от 100 до 6300 килограммов. Для бизнес-сегмента выпускаем лифты под брендом «МОVEL». Это модели повышенной комфортности, в которых могут быть устройства ограничения доступа (механический или электронный ключи), кнопки с кодом Брайля, видеонаблюдение, фотобарьеры и другие дополнения.

Первые образцы уже высоко оценили покупатели из Польши и Чехии — новых для нас рынков. Много наших лифтов уезжает в Россию, Украину и Казахстан. Большая надежда на сирийский рынок, так как в этой стране после военных разрушений сейчас активно строится жилье, а также на Нигерию, где мы открыли свое представительство. Идут поставки в Венесуэлу, Монголию и Афганистан.

Чтобы работать на зарубежных рынках, предприятие получило сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза, Технического регламента лифтов и компонентов безопасности для лифтов (Украина) и Директивам Европейского союза по лифтам.





Многие производители лифтов закупают со стороны лебедки, станции управления, узлы безопасности, приводы дверей и другие комплектующие. «Могилевлифтмаш» же работает по принципу полного производственного цикла. Говоря простым языком, занимается абсолютно всеми этапами выпуска продукции.

Производство здесь достаточно компактное (под одной крышей размещается 13 цехов), но емкое. Все начинается с проекта: типового или индивидуального, разработанного с учетом пожеланий заказчика. Затем начинается технологический процесс. Сначала раскраивают металл.





Затем его режут. Вместо ножниц и многотонных прессов — высокоточные установки лазерной резки.





Металл для будущих кабин обрабатывают и формируют в детали каркаса. Все работы проводят автоматически — только так можно создать по-настоящему надежную и качественную кабину.





— Знаете, сегодня этот цех не имеет ничего общего с тем местом, куда я 30 лет назад пришел работать простым мастером, — рассказывает начальник цеха металлоконструкций Сехраб Назаров. — При моем участии он обновился до неузнаваемости.





За это время количество выпускаемой продукции увеличилось в четыре раза. Параллельно, чтобы повысить конкурентоспособность товара, цех работает над снижением его себестоимости.

— Под моим началом трудятся 340 человек. Знаю всех не только в лицо, но и по имени-отчеству. Никогда не отключаюсь от решения рабочих вопросов, даже дома.

«Проблемы с работой лифта могут появиться, если монтажом занимались неквалифицированные специалисты»

Специальный механизм пробивает в обработанном листе стали отверстия.





Японский робот сваривает детали лифта.





Затем их красят порошковыми эмалями. После этого сушат при высоких температурах, чтобы краска запеклась и надежно держалась.





Надписи на лифтовых частях делает лазер.





Параллельно в соседних цехах собирают механизмы лифта, ловители и ограничители скорости.



Механизм телескопического привода дверей лифта

Если вдруг скорость движения лифта опасно повысится — ограничитель сработает и включатся ловители. Кабина с пассажирами немедленно остановится в шахте.



Сборка ловителей для грузового лифта

И, даже если предположить невероятное — что случится обрыв всех тросов, удерживающих лифт — находиться в нем будет по-прежнему безопасно. На этом настаивает начальник управления по производству Андрей Поляков.

— Я сам живу в стандартной многоэтажке, в которой стоит самый обычный лифт могилевского производства. С его работой действительно могут появиться проблемы, когда монтажом и обслуживанием занимаются неквалифицированные специалисты.





Недавно предприятие решилось на небольшой эксперимент, взяв «под шефство» часть лифтов в городе Горки. Свои лифты в местных многоэтажках обслуживают сами. Следят за их исправностью и правильной эксплуатацией. Результат — ни одной жалобы от горожан на работу лифтов.

Кабина из «золота», а на полу — звездное небо

Андрей Баранов на предприятии работает уже 16 лет. В его ведении «спецкабины» — индивидуальные заказы, не предназначенные для серийного производства.





— Первый лифт, который я собрал, был грузовым. Сейчас делаю гораздо более сложные и интересные вещи. Например, красивые стеклянные панорамные лифты — смотрятся невероятно эффектно. Есть лифты с полом и панелями кабины из натурального камня, который выглядит как темное звездное небо. А есть панели из металла со специальным покрытием, даже на ощупь неотличимые от деревянных. Бывают «золотые» — со стенами из нержавеющей стали под золото, украшенные различными узорами.



Фото предоставлено предприятием

Цветной принтер по металлу способен напечатать даже картину на створке или панели лифта.





Гордость предприятия — новая совместная разработка Научно-технического центра ОАО «Могилевлифтмаш» и Объединенного Института машиностроения Национальной Академии Наук Республики Беларусь — пассажирский лифт грузоподъемностью до 1000 килограммов. Он не нуждается в машинном помещении, имеет уменьшенные размеры приямка (части шахты) и верхнего этажа. Все это упрощает процесс монтажа и освобождает в здании дополнительное пространство. На престижной Международной выставке лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator Week-2019» он завоевал Гран-при.





Кстати, если раньше в могилевских лифтах для отделки использовали пластик, то сегодня от него полностью отказались: материал слишком горюч и небезопасен. Теперь стены облицовывает сталь: окрашенная, нержавеющая либо с полимерным декоративным покрытием — металлопласт. На полу — натуральный или искусственный камень, рифленый алюминий или ПВХ покрытие.

— Но комфорт наших пользователей не только в стильных и красивых кабинах, — подчеркивает генеральный директор предприятия. — Уровень шума и вибраций сведен к минимуму. Многие лифты (чаще всего это модели бизнес-сегмента) по запросу комплектуются источниками бесперебойного питания. И, если в здании вдруг пропадет электричество, кабина обязательно доедет до ближайшего этажа и откроет двери.























Готовые лифты отправляются на упаковку и транспортировку. Для перевозки их разбирают и укладывают в ящики.

Продукт такого качества не может быть дешевым. В России, да и в нашей стране, по словам гендиректора, появилась нехорошая тенденция на установку самых дешевых китайских лифтов:

— Я не против Китая, как производителя. Там есть отличная продукция, но она тоже стоит немалых денег. Иногда же выбирают поставщиков, выставивших минимальные ценники. Но срок эксплуатации их лифтов максимум 7−10 лет, тогда как у нас 25−30. Изначально цена нашего лифта, за счет более качественных комплектующих, выше. Но если по-хозяйски посчитать, то выгоднее купить один могилевский лифт, чем нести расходы на приобретение трех китайских с их монтажом и демонтажом. Во Владивостоке десять лет назад поставили такие дешевые лифты и теперь меняют на наши. Потому что это были по сути «консервные банки» с сомнительным уровнем безопасности, не говоря уже об экологичности материалов, из которых они изготовлены.





Помимо лифтов, под брендом «Могилевлифтмаш» выпускается и другая продукция — эскалаторы для торговых центров, траволаторы, различные модели подъемников для людей с ограниченными возможностями. В том числе и новинка — подъемник для плавательных бассейнов.





Есть у предприятия и еще один амбициозный проект, который готовится к массовому производству.

— Это парковки карусельного и лифтового типа, так популярные во многих европейских странах, — делится планами Борис Ковалевский. — Мы уже возвели и испытали карусельный паркинг на 12 машин.



Фото предоставлено предприятием

Сейчас монтируем лифтовой: на 26 мест и высотой примерно с девятиэтажное здание. По площади он займет территорию, на которой можно было бы разместить только восемь авто. В планах смонтировать и сертифицировать парковки на 50 машиномест и 57 метров высотой. Ведь потребность в них растет с каждым днем, как и количество личного транспорта, особенно в больших городах. А мы на «Могилевлифтмаш» привыкли работать на опережение.

Партнер проекта:

ОАО «Могилевлифтмаш» является одним из ведущих производителей лифтового оборудования в Восточной Европе, производственная программа предприятия насчитывает порядка 180 базовых моделей пассажирских, грузовых и больничных лифтов.