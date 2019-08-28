В Беловежской пуще нашли медицинских пиявок - и теперь будут охранять

Источник материала: Tut.by

Ареал обитания медицинских пиявок был выявлен в трех километрах от деревни Ляцкие, пишет «Вечерний Брест».

Этот крупный вид довольно капризен по отношению к местам своего заселения: пиявки предпочитают небольшие водоемы с комфортной прогретой водой и богатой растительностью. Поэтому встречаются, в основном, на Полесье, да и то не так часто.

Вид охраняемый — занесен в Красную книгу. Поэтому водоем неподалеку от деревни было решено передать под охрану национального заповедника.

Теперь здесь запрещено сбрасывать сточные воды, проводить зарыбление, очищать водоем от растистельности, проводить авиаобработку и авиаподкормку сельскохозяйственных и лесных угодий. За нарушение этих правил можно нарваться на штраф.