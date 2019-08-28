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В Беловежской пуще нашли медицинских пиявок - и теперь будут охранять
29.08.2019 09:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ареал обитания медицинских пиявок был выявлен в трех километрах от деревни Ляцкие,
Этот крупный вид довольно капризен по отношению к местам своего заселения: пиявки предпочитают небольшие водоемы с комфортной прогретой водой и богатой растительностью. Поэтому встречаются, в основном, на Полесье, да и то не так часто.
Вид охраняемый — занесен в Красную книгу. Поэтому водоем неподалеку от деревни было решено передать под охрану национального заповедника.
Теперь здесь запрещено сбрасывать сточные воды, проводить зарыбление, очищать водоем от растистельности, проводить авиаобработку и авиаподкормку сельскохозяйственных и лесных угодий. За нарушение этих правил можно нарваться на штраф.
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Этот крупный вид довольно капризен по отношению к местам своего заселения.
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