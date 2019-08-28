ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Орши рассчитывался с долгами краденым топливом - но работодатель заметил

29.08.2019 10:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Житель Орши, уволившись с работы, раздавал долги топливом, которое воровал у бывшего работодателя, сообщает милиция региона.

Увольняясь с работы, житель Орши прихватил топливную карту, по которой раньше заправлялся. И вскоре нашел ей применение: с помощью электронного чипа стал отдавать многочисленные долги.

Менее чем за месяц мужчина похитил почти 600 литров топлива на 982 рубля. Бывший работодатель, поняв, что его обворовывают, обратился в милицию.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Увольняясь с работы, житель Орши прихватил топливную карту, по которой раньше заправлялся.
 
Новости дня
Новости общества
 
Кто и с какой целью делает заявления от имени жителей микрорайона лядище?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.08.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика