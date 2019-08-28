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Житель Орши рассчитывался с долгами краденым топливом - но работодатель заметил
29.08.2019 10:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Орши, уволившись с работы, раздавал долги топливом, которое воровал у бывшего работодателя,
Увольняясь с работы, житель Орши прихватил топливную карту, по которой раньше заправлялся. И вскоре нашел ей применение: с помощью электронного чипа стал отдавать многочисленные долги.
Менее чем за месяц мужчина похитил почти 600 литров топлива на 982 рубля. Бывший работодатель, поняв, что его обворовывают, обратился в милицию.
Возбуждено уголовное дело за кражу.
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Увольняясь с работы, житель Орши прихватил топливную карту, по которой раньше заправлялся.
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