Житель Орши рассчитывался с долгами краденым топливом - но работодатель заметил

Источник материала: Tut.by

Житель Орши, уволившись с работы, раздавал долги топливом, которое воровал у бывшего работодателя, сообщает милиция региона.

Увольняясь с работы, житель Орши прихватил топливную карту, по которой раньше заправлялся. И вскоре нашел ей применение: с помощью электронного чипа стал отдавать многочисленные долги.

Менее чем за месяц мужчина похитил почти 600 литров топлива на 982 рубля. Бывший работодатель, поняв, что его обворовывают, обратился в милицию.

Возбуждено уголовное дело за кражу.