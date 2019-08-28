Кто и с какой целью делает заявления от имени жителей микрорайона лядище?

Источник материала: Единство

Кто и с какой целью периодически делает заявления от лица всех борисовчан? Попробуем разобраться на примере с ситуацией рынка в Лядище. Некий гражданин, ратующий за торговое обслуживание жителей микрорайона, в одном из СМИ эмоционально щедро пожаловался на закрытие рынка в Лядище, попутно обвинив власти в «ненависти» к людям и «недальновидности».

Почему доброжелатель молчал о проблеме раньше, не попытавшись решить вопрос законным способом? Интригу приберегал? А может, и нет никакой интриги? Может, автору анонимного письма и сказать-то по сути нечего, а цель – просто подверг-

нуть критике власти, тем самым набрав некие очки?

Между тем, «ноги» у проблемы растут аж из 2004 года, когда решением Борисовского райисполкома предпринимателю И.Н. Ярошу был предоставлен в аренду сроком до 11 августа 2019 года земельный участок площадью 0,4264 га для строительства и обслуживания мини-рынка по ул. Днепровской.

Отметим, что ключевое слово здесь — строительство. По договору и законодательству Ярош должен был ввести объект в эксплуатацию до окончания срока аренды. Однако вместо этого заасфальтировал площадку и сдавал в аренду места другим предпринимателям, которые за свои средства установили торговые роллеты. А владелец участка на долгие годы забыл о документально оформленных обязательствах и жил как рантье на средства, получаемые от аренды участка.

К слову, далеко не гладко складывались отношения Яроша с некоторыми предпринимателями, арендующими места на его участке. Стоит вспомнить хотя бы непрерывные дрязги с владелицей кафе: выяснять, кто прав, а кто виноват, они неоднократно пытались на приемах граждан по личным вопросам у председателя рай-исполкома и в прочих властных структурах.

Недавно срок аренды земельного участка, на котором образовался мини-рынок, истек. И в продлении договора Ярошу было отказано только по одной причине: земельный участок освоен не был, как не был введен в эксплуатацию и предполагаемый торговый объект, который должен был быть построен на этом месте.

Именно по этой причине в ближайшее время Ярош обязан освободить участок, а рынок, таким образом, прекратит свое существование. Но не навсегда.

Как рассказала заместитель председателя райисполкома Л.Л. Хмурович, в Генеральном плане развития города на этом месте предусмотрено наличие рынка, но не «шанхайного» типа.

Именно поэтому будет проведен аукцион с определенными условиями, главное из которых — строительство в Лядище современного, модернизированного, крытого рынка.

Подытоживая сказанное, добавлю: не зря говорят, что гораздо проще увидеть проблему, чем найти ее решение. Для первого требуется только воображение, а для второго — желание и умение, которое у многих просто отсутствует.

СПРАВОЧНО

На территории Борисовского района функционирует 9 рынков различных форм собственности с общим количеством торговых мест 1941, в том числе для физических лиц 344, из них:

- 3 рынка государственной формы собственности и с долей государства: рынок «Вещевой» и «Ново-Борисовский» КУП «Борисовский городской стадион», рынок ОАО «Веста-Борисов»;

- 6 рынков иной формы собственности: 3 рынка Борисовского районного потребительского общества, рынок ООО «Белкаспи», рынок ООО «Сердж», рынок индивидуального предпринимателя Хацкевича С.М.

В настоящее время рынки государственной формы собственности и с долей государства являются действующими, перенос их в другое место не планируется, договорные отношения с арендаторами продлеваются.

Рынки расположены в разных микрорайонах города, что позволяет в полной мере обеспечить жителей товарами разного ассортимента и ценовой категории, а также создает условия для реализации сельхозпродукции с личных приусадебных участков физическим лицам.

С целью повышения культуры обслуживания, создания более комфортных условий для посетителей и работающих на всех рынках в текущем году проводится модернизация, осуществляется благоустройство прилегающих территорий.

Наш корр.