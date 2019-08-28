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Лилия Ананич: «Забота о детях для женщины всегда первостепенна»

29.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Делегация во главе с заместителем Председателя республиканского общественного объединения «Белорусский союз женщин» Лилией Ананич вначале побывали на встрече с председателем Борисовского райисполкома Геннадием Денгалевым и его заместителем Анастасией Копиковой, в Борисовской районной библиотеке им. И.Х. Колодеева встретились с активными женщинами нашего региона. Затем с благотворительной миссией гости посетили Детский социальный приют ГУО «СПЦ Борисовского района» и ГУО «Мстижский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Борисовского района».

Подробности читайте на страницах газеты «А».

 
 
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28 августа сразу несколько адресов заботы о детях выбрали представители Президиума Белорусского союза женщин в Борисовском районе.
 
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