Лилия Ананич: «Забота о детях для женщины всегда первостепенна»

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Делегация во главе с заместителем Председателя республиканского общественного объединения «Белорусский союз женщин» Лилией Ананич вначале побывали на встрече с председателем Борисовского райисполкома Геннадием Денгалевым и его заместителем Анастасией Копиковой, в Борисовской районной библиотеке им. И.Х. Колодеева встретились с активными женщинами нашего региона. Затем с благотворительной миссией гости посетили Детский социальный приют ГУО «СПЦ Борисовского района» и ГУО «Мстижский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Борисовского района».

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