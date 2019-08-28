И не дай Бог оказаться вам в ситуации, когда некому будет защищать свою родную землю…».

Источник материала: Единство

– Тамара Петровна, принятые парламентом поправки в наше законодательство меняют порядок предоставления отсрочек от службы в армии по ряду позиций? Каких именно законов они, эти поправки, касаются и в чем их суть?

– Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» вносит изменения в Кодекс Республики Беларусь об образовании, законы Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе», «О государственной службе в Республике Беларусь», «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», «Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь», «Об органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь», «О Следственном комитете Республики Беларусь», «О Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь».

В частности, положениями закона предусматриваются:

отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве учащимся, получающим общее среднее образование, профессионально-техническое образование, среднее специальное образование, студентам, получающим высшее образование I ступени, а также обучающимся в учебных заведениях за границей. При этом такая отсрочка предоставляется гражданам один раз, за исключением учащихся, получающих общее среднее образование и обучающихся за границей по направлениям республиканских органов государственного управления (государственных организаций) в рамках реализации государственных программ;

освобождение выпускников учреждений образования, добровольно поступивших на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь и прослуживших не менее срока обязательной работы, от возмещения средств, затраченных государством на их подготовку;

предоставление права районным (городским) призывным комиссиям и военным комиссарам в установленных законом случаях принимать решение о признании граждан не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований;

запрет на принятие на государственную службу, службу в органы внутренних дел, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, Следственный комитет Республики Беларусь, Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь граждан, не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований;

временное ограничение права на выезд из республики граждан, не являющихся на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве или не исполняющих обязанности по воинскому учету;

начало течения недельного срока для обжалования решения районной (городской) и областной (Минской городской) призывных комиссий со дня объявления его гражданину, в случае отсутствия его на заседании призывной комиссии – со дня получения копии этого решения.

– Иными словами, все те, кто уже единожды воспользовался отсрочкой от призыва на военную службу по перечисленным вами основаниям, обязаны будут эту службу пройти?

– Да, закон не предоставляет отсрочку от призыва на военную службу, службу в резерве для продолжения образования студентам, получающим высшее образование II ступени, аспирантам (адъюнктам), докторантам. Однако это его положение не лишает права таких граждан на образование. В соответствии со статьей 6 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» гражданам, призванным на срочную военную службу в период обучения, после увольнения с такой службы гарантируется продолжение обучения на прежних условиях.

Предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу, службу в резерве талантливым и востребованным, например, ученым возможно в соответствии с абзацем восьмым части первой статьи 32 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» – на основании указов Президента Республики Беларусь.

– Тамара Петровна, а что вы в целом думаете о престижности военной службы? Ведь весь сыр-бор-то из-за того, что некоторые молодые люди считают, что Родину должен защищать кто-либо другой, а не они.

– Мой дед по материнской линии, Шахно Иван Владимирович, рядовой 5-й стрелковой дивизии, погиб 1 августа 1944 года, его фамилия – в Книге памяти Борисовского района. Мой сын Алексей и зять Артем – военнослужащие, и все мои друзья – тоже. Это настоящие мужчины! Недавно обнаружено в архиве письмо одного из узников фашистских концлагерей, моего земляка, борисовчанина, учителя по профессии. Процитирую его полностью:

«Уважаемые мои потомки, земляки!

Я пережил концлагерь, мои глаза видели то, что не должен видеть ни один человек. Как образованные инженеры строят газовые камеры, как образованные врачи отравляют детей. Как образованные медсестры убивают младенцев. Как выпускники высших учебных заведений расстреливают и сжигают детей и женщин. Поэтому я прошу вас: помогите вашим детям просто стать людьми.

Ваши усилия никогда не должны привести к появлению ученых чудовищ и умелых психопатов. Чтение, письмо, математика важны только тогда, когда помогают сделать нас всех более человечными.

Прошу вас, научите ваших детей любить и защищать свою Родину как самую большую святыню. А поистине все ценным становится только тогда, когда проходишь путь солдата – воина!

И не дай Бог оказаться вам в ситуации, когда некому будет защищать свою родную землю…».

Добавить к этому завету, наверное, нечего.

Беседовал Василий Арон