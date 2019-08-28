|
На месте шести старых «Рублевских» в Минске в один день откроются магазины «Санта»
29.08.2019 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске 31 августа откроют сразу шесть магазинов брестского ритейлера «Санта» на месте «Рублевских». Обещают праздник и призы.
Шесть магазинов выкупленного ритейлера после ребрендинга заработают по новым стандартам и с вывеской «Санта». 31 августа откроются обновленные точки в торговом центре «Магнит» на проспекте Дзержинского, на Каменногорской, 1, Сухаревской, 62, на Рокоссовского, 1. Также сменится вывеска у «Рублевских» на Немиге и в начале Логойского тракта.
Масштабное праздничное открытие запланировано самого крупного магазина сети — в «Магните». В день запуска магазина в 14 часов там выступят Naviband, пройдут шоу байкеров, мастер-класс пиццайоло и VR-игры, а покупателям раздадут 1000 пачек бесплатного мороженого, организуют конкурсы с призами.
Площадь флагманского супермаркета в «Магните» почти не изменится — около 1150 «квадратов». В компании объясняют, что магазины после ребрендинга открываются с новым концептом. Внутри организовали широкие проходы, обновили интерьер. Помимо традиционных отделов, здесь появятся рыбный «остров», пекарня и гастро-зона. Заработают также небольшая кофейня и пиццерия.
Напомним, в августе 2018 года группа компаний «Санта» бизнесмена Александра Мошенского
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 августа откроют сразу шесть магазинов брестского ритейлера «Санта» на месте «Рублевских». Обещают праздничное открытие и призы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)