На месте шести старых «Рублевских» в Минске в один день откроются магазины «Санта»

Источник материала: Tut.by

В Минске 31 августа откроют сразу шесть магазинов брестского ритейлера «Санта» на месте «Рублевских». Обещают праздник и призы.



На открытии магазина «Санта» в Гродно в июне 2019 года. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Шесть магазинов выкупленного ритейлера после ребрендинга заработают по новым стандартам и с вывеской «Санта». 31 августа откроются обновленные точки в торговом центре «Магнит» на проспекте Дзержинского, на Каменногорской, 1, Сухаревской, 62, на Рокоссовского, 1. Также сменится вывеска у «Рублевских» на Немиге и в начале Логойского тракта.

Масштабное праздничное открытие запланировано самого крупного магазина сети — в «Магните». В день запуска магазина в 14 часов там выступят Naviband, пройдут шоу байкеров, мастер-класс пиццайоло и VR-игры, а покупателям раздадут 1000 пачек бесплатного мороженого, организуют конкурсы с призами.

Площадь флагманского супермаркета в «Магните» почти не изменится — около 1150 «квадратов». В компании объясняют, что магазины после ребрендинга открываются с новым концептом. Внутри организовали широкие проходы, обновили интерьер. Помимо традиционных отделов, здесь появятся рыбный «остров», пекарня и гастро-зона. Заработают также небольшая кофейня и пиццерия.

Напомним, в августе 2018 года группа компаний «Санта» бизнесмена Александра Мошенского приобрела сеть магазинов «Рублевский». Сумма сделки не разглашается. В «Санту» входят магазины под торговыми марками «Санта», «Санта&Фиш» и «Санта&Кэш». Основной регион присутствия — Брестская область. После ребрендинга в тестовом режиме «Санта» открыла первый магазин на Немиге — на месте известного ночника.