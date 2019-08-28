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МВД запускает онлайн-опрос на тему информационной безопасности

29.08.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Управление по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Министерства внутренних дел Беларуси приглашает принять участие в онлайн-опросе, который разработан для выяснения уровня осведомленности граждан о базовых аспектах предупреждения киберзлодеяний.

«Активная виртуализация общества непосредственно влияет на криминальную статистику. В таких условиях правоохранителям важно быть сосредоточенными не только на противодействии преступности, но и уделять столько же внимания вопросам упреждения злодеяний, эффективной профилактической работы с населением. Онлайн-опрос поможет нам понять, какие шаги в этом направлении позволят добиться наилучшего результата», – отметил начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Вадим Устинович.

Принять участие в опросе можно здесь

 
 
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Управление по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Министерства внутренних дел Беларуси приглашает принять участие в онлайн-опросе, который...
 
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