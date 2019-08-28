«Мы верили в справедливость». За взятку в 36 рублей транспортного инспектора приговорили к 4 годам

Источник материала: Tut.by

С первого дня задержания Геннадий Солышко отрицает вину. Во время личного обыска у него нашли 15 евро, 2 доллара и 25 рублей. Его родные отмечают: после совещания президента с силовиками они надеялись на оправдательный приговор. Ведь в суд не пришел ни один из пяти свидетелей, с поличным Солышко не задерживали, нет аудио или видео, где видно, как он берет деньги, кроме того, в момент получения взятки, как указано в приговоре, машины или были в другом месте, или — в движении.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Когда папе суд вынес приговор в четыре года, я эмоционально выкрикнула: «За что?» Наш президент не раз говорил: по таким делам должны быть железобетонные доказательства, аудио и видео, — рассказывает TUT.BY Надежда, дочка фигуранта уголовного дела. — Буквально накануне оглашения приговора было совещания президента с правоохранительными органами, мы читали его речь, надеялись… Прошло два дня, и папа получил 4 года.

22 августа судом Брестского района транспортный инспектор 58-летний Геннадий Солышко был признан виновным по ч.1,2 ст. 430 УК (Получение взятки повторно) и приговорен к 4 годам лишения свободы колонии в условиях усиленного режима. Как указано в приговоре, деньги Солышко получил «за невыполнение в интересах дающего взятку действий, которое это лицо должно было совершить с использованием своих служебных полномочий». Проще говоря, он остановил машину, но не проверил ее и отпустил водителя.

По версии следствия, Геннадий Солышко 11 мая 2018 года получил взятки от польских водителей: 10 рублей, 5 рублей, 5 евро, 5 рублей и еще раз 5 рублей. Общая сумма — 36 рублей. Свою вину транспортный инспектор отрицает с первого дня задержания.

«Целый год расследовалось это дело — взятка в 36 рублей»

— Утром 11 мая 2018 года папа уехал на работу, обычно в 8−9 вечера он уже возвращается, а тут не пришел домой, — вспоминает Надежда Солышко. — Сначала думали, поехал в деревню к бабушке, он часто ездит ей помогать. Время шло… В 11 вечера его нигде не было, телефон выключен, обзвонили все больницы, милицию. Переживали, что происходит? Почему он не выходит на связь? А ночью на местном сайте увидели сообщение, что были задержаны сотрудники транспортной инспекции.

На следующий день Геннадия Солышко отпустили домой в качестве подозреваемого. Как рассказывает Надежда, сразу в уголовном деле фигурировал один эпизод, польский водитель сообщил правоохранительным органам о том, что дал взятку инспектору в 5 долларов.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— На очной ставке водитель не опознал папу, ему этот эпизод не вменили, но уголовное дело уже было возбуждено. Папу уволили в течения месяца по истечению контракта, а до этого он проработал в транспортной инспекции 6 лет. Позже в деле стали появляться новые и новые эпизоды, например, 2 апреля 2019 года еще один свидетель «вспомнил», что тоже давал взятку отцу. Всего было написано пять таких заявлений, везде фигурируют водители из Польши, — отмечает Надежда Солышко. — Целый год расследовалось это дело — взятка в 36 рублей, папу вызывали на очные ставки, он всегда являлся. Когда дело уже было передано в прокуратуру, 4 июня к бабушке приехали силовики и задержали отца. Это мотивировалось тем, что он не признает вину, может оказывать давление на свидетелей, кроме того, обвиняется по тяжкой статье, где санкция от 3 до 10 лет лишения свободы.

«36 секунд недостаточно, чтобы согласовать вопрос дачи и поучения взятки»

Адвокат Игорь Рабцевич, выступая в прениях сторон очень подробно остановился на том, почему Геннадию Солышко нужно вынести оправдательный приговор:

Следствие указывает точное время получения взяток. Например, одну из взяток Солышко получил 11 мая в 15.20, но по сведениям тахограммы о режиме движения транспортных средств машина взяткодателя в это время двигалась. Авто другого польского водителя, который якобы дал взятку в 5 рублей, в указанное в тахограмме время 11.29−11.31 также не останавливался возле сотрудников транспортной инспекции.

По сути, единственный источник доказательства по делу — показания свидетелей, но они не явились в суд. Не были приняты меры по обеспечению их явки, никто из взяткодателей не обратился в суд с заявлением рассматривать дело в их отсутствии. Суд принял решение огласить их показания во время предварительного расследования, потому что все пять свидетелей живут не в стране.



Взяткодатели по делу — водители из Польши. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Как появлялись в деле взяткодатели? Когда польские водители пересекали границу, их встречали сотрудники правоохранительных органов. Никаких повесток заранее им не высылали, водители были «в уязвимом положении», их могли задержать за дачу взятки, соответственно, доставка груза будет задержана, что приведет к убыткам. Так пять водителей дали показания. Например, один из взяткодателей, который написал заявление 12 июня 2018 года, был остановлен в пункте пропуска оперативными сотрудниками и доставлен к следователю. Он заявил: специально денег не передавал, в документах лежало 5 рублей, его остановил инспектор, потом они исчезли, как — он не знает. Машина этого водителя останавливалась на 36 секунд. Еще один из водителей останавливался на 20 секунд. Этого времени недостаточно, чтобы согласовать вопрос дачи и поучения взятки.

Во время личного обыска у транспортного инспектора нашли 15 евро, 2 доллара и 25 рублей. Иметь при себе валюту транспортному инспектору нельзя — это нарушение требований антикоррупционного трудового законодательства. Но это не доказательство факта получения взяток.

«Водитель говорил, что деньги давал как традицию»

— Еще раз возвращаясь к словам президента: он говорил, что порой обвинения строятся на чьих-то сбивчивых воспоминаниях. Так быть не должно. Эти водители дали показания и уехали в свою страну, не пришли в суд, почему они не подтвердили свои слова в процессе? Один из свидетелей во время допроса указывал, что деньги давал как традицию. В последнем слове папа лишь отметил: «Не знаю, что сказать. Людей этих не видел, вину не признаю», — приводит слова обвиняемого его дочка Надежда.

— Несмотря на то, что оправдательные приговоры представляют собой большую редкость, особенно по категории так называемых «коррупционных преступлений», не могу не отметить, что в настоящее время все чаще нашими судами принимаются принципиальные, законные решения об оправдании обвиняемых в совершении таких преступлений, — обращался к суду адвокат Игорь Рабцевич. — На необходимость безусловного соблюдения законности приговоров, обоснованности предъявленного обвинения и его доказанности, неоднократно обращалось внимание и президентом. Сейчас им даже создана специальная комиссия, которая занимается данными вопросами, в том числе в Брестскую областную коллегию адвокатов поступил запрос о предоставлении сведений о нарушениях прав граждан в ходе предварительного следствия. Поскольку недостаточность доказательств виновности Геннадия Солышко очевидна, прошу суд проявить принципиальность и не прикрывать нарушения, допущенные при собирании доказательств, дать им необходимую оценку и вынести оправдательный приговор по всем эпизодам обвинения.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

По приговору суда изъятые деньги у транспортного инспектора будут обращены в доход государства, мобильный телефон арестован «в обеспечение исполнения приговора в части взыскания процессуальных издержек». Кроме того, суд признал недопустимыми доказательствами протоколы опознания двух свидетелей: до проведения этой процедуры им показали фото Солышко и видео его задержания. Также суд Брестского района не признал достоверными доказательствами распечатки тахографов за 11 мая 2018 года «невозможно установить соответствие действительности указанных сведений, которые кроме прочего, также могут подвергаться корректировке путем внешнего воздействия». А еще указал на следующее — коллега Геннадия Солышко во время задержания что-то положил ему в сумку (есть запись видеорегистратора), позже там обнаружили валюту. Сам фигурант все отрицал: деньги не его.

Суд принял решение не учитывать обнаруженные 50 рублей, 5 евро, 8 долларов и 500 российских рублей. Коллега Геннадия Солышко, который ему что-то подбросил в сумку, проходил по данному уголовному делу как свидетель и выступал на суде.

— До оглашения приговора мы верили в суд и справедливость. Не собираемся останавливаться и будем обжаловать приговор отцу, — отмечает Надежда. — Пока шел суд над папой, мы все время читали новости, следили за делом Андрея Головача (оправданного инженера МЗКТ — прим. TUT.BY). Как мы поняли, очень существенным стал тот факт, что взяткодатели не пришли в суд и не подтвердили свои показания. Знаете, это дело вселяло в нас надежду, но папу приговорили к 4 годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.