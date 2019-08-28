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Ребенок сообщил спасателям о пожаре в квартире и сам вышел из нее

29.08.2019 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В многоэтажке на улице Притыцкого сегодня утром случился пожар. Там находился ребенок, который позвонил спасателям и сам вышел из квартиры. Об этом сообщает МЧС Минска.

Ранним утром 29 августа на номер «101» позвонил ребенок. Он рассказал о дыме в квартире на улице Притыцкого, 87. Диспетчеры подсказали ребенку выйти из дома. Так 11-летний мальчик и поступил, ждал пожарных уже на улице.

Когда спасатели приехали, мальчик показал, где пожар. Оказалось, что горело имущество в жилой комнате в трехкомнатной квартире, на площади четыре «квадрата».

Пожар ликвидировали, а скорая помощь увезла ребенка в больницу. Со слов медиков в настоящее время состояние мальчика средней степени тяжести, диагноз: отравление продуктами горения, термоингаляционная травма.

Как пояснил ребенок, во время пожара он был в квартире один. Родители и старший брат уехали в Польшу. Мальчик должен был идти к бабушке, но не пошел. Он проснулся и обнаружил пожар в соседней комнате.

Имущество повреждено, квартира закопчена. Причину пожара устанавливают, рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки.

 
Теги: Минск
 
 
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В многоэтажке на улице Притыцкого сегодня утром случился пожар.
 
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