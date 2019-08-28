В прошлом году в Беларуси услугами медицинского туризма воспользовались 150 тысяч иностранцев

Источник материала: Tut.by

Чтобы поправить здоровье и навести красоту, в прошлом году в Беларусь приехало около 150 тысяч туристов. В основном это жители России, Украины, Казахстана. Специалисты рассказали, сколько денег тратят у нас такие пациенты и за какими услугами обращаются.



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Одной из самых популярных у иностранцев является Минская областная клиническая больница. По данным Татьяны Кацубо, начальника отдела вне бюджетной деятельности этой больницы, за восемь месяцев 2019 года у них лечилось около 600 пациентов из-за границы. Они приезжали как самостоятельно, так и через туроператоров. В основном это жители СНГ. Среди новшеств: впервые в этом году сюда активно стали обращаться жители Йемена.

В Минскую областную клиническую больницу иностранные пациенты обращаются с просьбой сделать пластику, решить вопросы сосудистой хирургии и урологии. В прошлом году здесь впервые лечили иностранца стволовыми клетками. Средний чек пациентов-туристов в учреждении — 1500—2000 долларов.

Главные причины, по которым иностранцы едут лечиться в Беларусь, — у нас это недорого и качественно.

— 2017 году мы решили исследовать имидж белорусской медицины за рубежом, — говорит Владислав Андросов. — В течение месяца у нас на сайте проходил опрос: «Почему вы выбираете белорусскую медицину?». В итоге оказалось: большинство иностранцев едут к нам за качеством, а не из-за цены. Мы сами были шокированы, когда увидели эти цифры. Это меняет стратегию на иностранный рынок. Мы не должны всячески говорить, что у нас дешево, а делать акцент на том, что у нас качественно.

Татьяна Кацубо отмечает: в основном иностранные пациенты едут «на имя врача».

— Когда врач имеет мировое имя, пациент едет именно к этому врачу, — подчеркивает она.

Что же касается проблем, с которыми сталкиваются иностранные пациенты и больницы, которые их принимают, это, например, языковой барьер. Некоторые из таких туристов не говорят ни на русском, ни на английском.

— К тому же многие пациенты приезжают с родственниками в качестве сопровождающих, — отмечает Татьяна Кацубо. — У нас есть небольшая проблема с размещением этих сопровождающих, ведь госпитализировать их нельзя. Сейчас вместе с операторами медицинского туризма мы пытаемся разрешить эти вопросы.