ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В прошлом году в Беларуси услугами медицинского туризма воспользовались 150 тысяч иностранцев

29.08.2019 13:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Чтобы поправить здоровье и навести красоту, в прошлом году в Беларусь приехало около 150 тысяч туристов. В основном это жители России, Украины, Казахстана. Специалисты рассказали, сколько денег тратят у нас такие пациенты и за какими услугами обращаются.


Фото: Reuters

Одной из самых популярных у иностранцев является Минская областная клиническая больница. По данным Татьяны Кацубо, начальника отдела вне бюджетной деятельности этой больницы, за восемь месяцев 2019 года у них лечилось около 600 пациентов из-за границы. Они приезжали как самостоятельно, так и через туроператоров. В основном это жители СНГ. Среди новшеств: впервые в этом году сюда активно стали обращаться жители Йемена.

В Минскую областную клиническую больницу иностранные пациенты обращаются с просьбой сделать пластику, решить вопросы сосудистой хирургии и урологии. В прошлом году здесь впервые лечили иностранца стволовыми клетками. Средний чек пациентов-туристов в учреждении — 1500—2000 долларов.

Главные причины, по которым иностранцы едут лечиться в Беларусь, — у нас это недорого и качественно.

—  2017 году мы решили исследовать имидж белорусской медицины за рубежом, — говорит Владислав Андросов. — В течение месяца у нас на сайте проходил опрос: «Почему вы выбираете белорусскую медицину?». В итоге оказалось: большинство иностранцев едут к нам за качеством, а не из-за цены. Мы сами были шокированы, когда увидели эти цифры. Это меняет стратегию на иностранный рынок. Мы не должны всячески говорить, что у нас дешево, а делать акцент на том, что у нас качественно.

Татьяна Кацубо отмечает: в основном иностранные пациенты едут «на имя врача».

— Когда врач имеет мировое имя, пациент едет именно к этому врачу, — подчеркивает она.
Что же касается проблем, с которыми сталкиваются иностранные пациенты и больницы, которые их принимают, это, например, языковой барьер. Некоторые из таких туристов не говорят ни на русском, ни на английском.

— К тому же многие пациенты приезжают с родственниками в качестве сопровождающих, — отмечает Татьяна Кацубо. — У нас есть небольшая проблема с размещением этих сопровождающих, ведь госпитализировать их нельзя. Сейчас вместе с операторами медицинского туризма мы пытаемся разрешить эти вопросы.

 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы поправить здоровье и навести красоту, в прошлом году в Беларусь приехало около 150 тысяч туристов. В основном это жители России, Украины, Казахстана....
 
Новости дня
Новости общества
 
Служба спасения 101: Пожар в частном доме в д. Лука
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика