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В прошлом году в Беларуси услугами медицинского туризма воспользовались 150 тысяч иностранцев
29.08.2019 13:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Чтобы поправить здоровье и навести красоту, в прошлом году в Беларусь приехало около 150 тысяч туристов. В основном это жители России, Украины, Казахстана. Специалисты рассказали, сколько денег тратят у нас такие пациенты и за какими услугами обращаются.
Одной из самых популярных у иностранцев является Минская областная клиническая больница. По данным Татьяны Кацубо, начальника отдела вне бюджетной деятельности этой больницы, за восемь месяцев 2019 года у них лечилось около 600 пациентов из-за границы. Они приезжали как самостоятельно, так и через туроператоров. В основном это жители СНГ. Среди новшеств: впервые в этом году сюда активно стали обращаться жители Йемена.
В Минскую областную клиническую больницу иностранные пациенты обращаются с просьбой сделать пластику, решить вопросы сосудистой хирургии и урологии. В прошлом году здесь впервые лечили иностранца стволовыми клетками. Средний чек пациентов-туристов в учреждении — 1500—2000 долларов.
Главные причины, по которым иностранцы едут лечиться в Беларусь, — у нас это недорого и качественно.
— 2017 году мы решили исследовать имидж белорусской медицины за рубежом, — говорит Владислав Андросов. — В течение месяца у нас на сайте проходил опрос: «Почему вы выбираете белорусскую медицину?». В итоге оказалось: большинство иностранцев едут к нам за качеством, а не из-за цены. Мы сами были шокированы, когда увидели эти цифры. Это меняет стратегию на иностранный рынок. Мы не должны всячески говорить, что у нас дешево, а делать акцент на том, что у нас качественно.
Татьяна Кацубо отмечает: в основном иностранные пациенты едут «на имя врача».
— Когда врач имеет мировое имя, пациент едет именно к этому врачу, — подчеркивает она.
— К тому же многие пациенты приезжают с родственниками в качестве сопровождающих, — отмечает Татьяна Кацубо. — У нас есть небольшая проблема с размещением этих сопровождающих, ведь госпитализировать их нельзя. Сейчас вместе с операторами медицинского туризма мы пытаемся разрешить эти вопросы.
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Чтобы поправить здоровье и навести красоту, в прошлом году в Беларусь приехало около 150 тысяч туристов. В основном это жители России, Украины, Казахстана....
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