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Летняя погода сохранится в первые дни сентября

29.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Летняя погода сохранится в первые дни сентября
Летняя погода сохранится в первые дни сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Антициклон, так радовавший комфортной летней погодой, постепенно сдает свои позиции. Атмосферное давление начало слабо падать, а это открывает дорогу фронтальному разделу, смещающемуся из соседней Польши, но фронт слабовыраженный и дождей принесет немного, а вот количество облаков заметно увеличится», — рассказали синоптики.

Поэтому в пятницу, 30 августа, ожидается облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северо-западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах будут грозы. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью — 13-19 градусов выше нуля, по востоку — 7-12 со знаком плюс, днем — 21-27 тепла, по западу — плюс 28-31.

В субботу, 31 августа, по восточной половине страны сохранится влияние фронтального раздела, на западные районы республики с Западной Европы распространится область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Местами по восточной половине пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов будут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью — 12-18 выше нуля, днем — 22-29 градусов тепла.

В первый день календарной осени под защитой области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплом воздухе, будет комфортная летняя погода. В воскресенье, 1 сентября, синоптики прогнозируют преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Ночью будет от 10 до 17 градусов тепла, днем — 24-31 со знаком плюс.

В понедельник, 2 сентября, погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, лишь днем местами по крайнему западу республики возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер южной четверти ночью слабый, днем умеренный. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура ночью составит 11-18 градусов тепла, днем — плюс 25-32.-0-

БЕЛТА

 
 
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Летняя погода сохранится в первые дни сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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