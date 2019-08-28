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Красота – в удовольствие!

29.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Мужчина является давним подписчиком «Адзінства» и, по его словам, интересуется многими публикациями в нашем издании о жизни города и села. Особенно его привлекают материалы на тему благоустройства, наведения порядка на земле, а также статьи под рубрикой «Мой уютный мир». Сергей Александрович решил тоже поучаствовать в конкурсе, прислав в редакцию изумительные фотографии и немного рассказав о себе. С удовольствием знакомим читателей с еще одним претендентом на победу в нынешнем теплом сезоне!
20 лет С.А. Литвинов проработал в должности заведующего сельским клубом и вот уже 12 лет находится на заслуженном отдыхе. Вырастили с женой пятерых детей. Те, в свою очередь, обзавелись семьями и подарили родителям девять внуков.
А поскольку внуков много, задумал Сергей Александрович устроить им во дворе детскую площадку, дабы и весело было, и увлекательно, и содержательно. Поэтапно вместе с сыном Владимиром установили горку, скамью-качалку, песочницу, качели, турники для физических упражнений. Также благоустроили беседку, посадили цветы, посеяли газон, на котором запланировали разместить сказочных персонажей, – хозяин дома увлекается резьбой по дереву.
«Когда внуки приезжают в гости, на детской площадке и возле дома не смолкает шум и смех, а мне наблюдать за этим одно удовольствие! – пишет читатель. – И не только мои внуки здесь играют, также приходят дети знакомых, соседей, взрослые делают фото. Если не верите – приезжайте сами, проверьте! Деревня наша находится в 50 км от Борисова».

 
 
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