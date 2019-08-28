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Ярмарочный день

29.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

– В основном мы хотели сделать эту ярмарку именно для детей, ведь она как раз захватывает последние летние деньки, – рассказала начальник отдела организации торговли и услуг ОАО «Веста-Борисов» Светлана Анатольевна Каптур. – Поэтому тут представлены детские аттракционы, а также палатки со сладкой ватой и молочными коктейлями. В этом году ярмарка несколько другая, чем раньше, – у нас много новых гостей, в том числе и жодинская фабрика «Світанак». В следующем году будем стараться, чтобы ярмарка стала еще более масштабной и привлекательной для борисовчан, чтобы они могли совершить нужные покупки и отлично провести время.
Несмотря на заявленную тему ярмарки – подготовка к школе – тут была представлена масса других товаров. Любой пришедший в этот субботний день на ярмарку мог отыскать себе что-то по душе, ведь торговые палатки предлагали совершенно разнообразные вещи. И многие из них с огромными скидками! Были даже товары, продававшиеся за полцены, а потому интерес к ним у борисовчан был неподдельный.
Кроме районных предприятий на ярмарке также были представлены гости. Самым ярким из них стала жодинская фабрика «Світанак», которая не только привезла товар, но и подготовила целое костюмированное модельное шоу совместно с театром-дефиле «Модницы». Этот показ стал частью концертной программы ярмарки, в которой также принял участие народный вокально-эстрадный ансамбль «Белые зори».
Необычное развлечение для посетителей ярмарки придумали представители компании Wortex, которая производит электроинструменты. Любой желающий мог с их помощью абсолютно бесплатно сделать себе дубовую разделочную доску и забрать ее домой!
Отдельно стоит упомянуть предприятия, которые порадовали борисовчан и гостей города дегустацией своей продукции. Благодаря им никто не ушел голодным – каждый мог продегустировать колбасу и сосиски ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» и ОАО «Слуцкий мясокомбинат», а также насладиться вкусом четырех видов напитков от компании «Каскад».
Ярмарка продолжалась весь день, а количество ее посетителей с каждым часом только росло. Многие уходили с полными сумками покупок и улыбками. Значит, такие мероприятия действительно нужны, а потому следующую ярмарку борисовчане будут ждать с большим нетерпением.

Мария КУРЧЕНОК, фото автора

 
 
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17 августа на площадке возле ОАО «Веста-Борисов» с самого утра было весело и многолюдно. Причиной тому стала традиционная ежегодная ярмарка «Здравствуй, школа!»,...
 
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