Швея – востребованная профессия

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В мероприятии участвовали заместитель председателя Борисовского райисполкома Л.Л. Хмурович, представители администрации жодинского предприятия, педагогический коллектив и учащиеся отделения швейных профессий, парикмахерского искусства и декоративной косметики колледжа.

ОАО «Світанак» – это сплоченный коллектив высококвалифицированных специалистов, который ежегодно пополняется молодыми кадрами. И самая востребованная здесь профессия – швея. Тесно сотрудничая с профессионально-техническими колледжами и лицеями, предприятие принимает на работу выпускников этих учебных заведений по своему профилю. Результатом сотрудничества с Борисовским государственным колледжем как раз и стало открытие 14 августа в учебном корпусе по ул. III Интернационала швейного участка ОАО «Світанак».

Как рассказала директор УО «Борисовский государственный колледж» Л.Э. Чеча, уже более 30 лет в учреждении образования ведется подготовка учащихся по квалификации «швея». Выпускники имеют возможность работать на предприятиях легкой промышленности Борисовского региона, Минской области, республики. В целях качественной подготовки учащихся колледж заключает договоры о взаимодействии с предприятиями на перспективу. Учащиеся проходят производственную практику на предприятиях, а затем многие из них трудоустраиваются на свои же рабочие места. В результате такого длительного взаимодействия подготовка учащихся-швей в колледже актуальна много лет, и значимость этой профессии не снижается.

– Наш колледж уже более десяти лет сотрудничает с ОАО «Світанак». За это время появились не только эффективные наработки, но и длительные целевые проекты, – добавила Лилия Эдуардовна. – Ежегодно наши выпускники направляются для трудоустройства на это предприятие. Кроме того, для проживающих в Борисове учащихся руководство ОАО «Світанак», арендуя помещения колледжа, приняло решение открыть швейный участок с созданием новых рабочих мест. Девушки получили возможность, не уезжая из родного города, приступить к выполнению работ на территории своего учреждения образования.

В целях дальнейшего взаимодействия и более качественной подготовки учащихся по квалификации «швея» между колледжем и предприятием заключен договор на передачу в безвозмездное пользование семи единиц швейного оборудования, которое предназначено для пошива изделий из трикотажа. Это позволит выпускницам получить навыки работы на специальных машинах, а также приблизит условия подготовки учащихся к производственным, что весьма ценно для обучения будущего профессио-

нала. С 2010 года в колледже ведется подготовка учащихся на уровне среднего специального образования по специальности «Конструирование и технология швейных изделий» квалификации «техник-технолог».

Также для увеличения числа рабочих мест на новом открытом участке организовано дополнительное образование взрослых: колледж ведет профессиональную подготовку, переподготовку и осуществляет повышение

квалификации населения по квалификации «швея».

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На данный момент на производственном участке по пошиву трикотажных изделий ОАО «Світанак», открытом в здании БГК в старой части города, трудятся десять швей. И пять из них – выпускницы отделения швейных профессий, парикмахерского искусства и декоративной косметики БГК. Молодые работницы старательны: работать на известном в стране и за ее пределами предприятии престижно и почетно. Это значит, что им доверили немаловажное дело – одевать белорусских граждан и не только их. А доверие надо оправдывать.

– Работа молодых швей начинается с несложного ассортимента – нижнего белья и фуфаек, девичьих и мальчиковых. Оборудование осваивать тоже несложно. К тому же наша молодежь имеет четвертый разряд. Швеи с работой справляются, план и доведенные нормы выработки выполняют, – считает начальник швейного участка ОАО «Світанак» М.И. Хандогина.

А что говорят сами молодые специалисты? Они рады, что трудоустроились на «Світанак», открывший свой цех в их родном городе, что значительно сэкономит и время, и средства. А старания им не занимать!

По словам Карины Смирновой, работа нравится и у нее получается, хотя при этом она не настолько проста, как думалось изначально. Для хороших результатов непременно требуется терпение, самоконтроль и дисциплина, нужно постичь основы, а потом вырабатывать качественный ряд различных швейных операций. Тогда потребителю будет приятно и удобно носить изделие.

А вот Алла Кудрявец к выбору профессии была готова еще в школе, лежала душа именно к шитью. Мечта осуществилась, и девушка довольна: любимое дело, хорошие условия труда и дружный коллектив – есть все, чтобы стать в скором будущем настоящим профессио-

налом!

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Кстати, планируется в этом швейном цехе разместить до 40 машин швейного оборудования и открыть новые рабочие места.

Думается, в недалеком будущем будет конкурс на вакантные рабочие места. Ведь открытие такого участка в Борисове – дело во всех отношениях доброе и весьма прибыльное.

Елена БРИЦКАЯ, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ