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День открытых дверей во Дворце культуры им. М. Горького

29.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Вас ожидает:

  • презентация действующих кружков и секций Дворца;
  • интерактивы и мастер-классы;
  • подвижные игры;
  • выступления художественных коллективов;
  • фотозоны и фудкорт;
  • веселые аниматоры.

Дополнительную информацию можно получить по номеру 76-20-68

 
 
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8 сентября11:00Вход свободныйГУ «Дворец культуры им. М. Горького»Касса: 76-20-68
 
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