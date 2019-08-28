Вас ожидает:
- презентация действующих кружков и секций Дворца;
- интерактивы и мастер-классы;
- подвижные игры;
- выступления художественных коллективов;
- фотозоны и фудкорт;
- веселые аниматоры.
Дополнительную информацию можно получить по номеру 76-20-68
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День открытых дверей во Дворце культуры им. М. Горького
29.08.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Вас ожидает:
Дополнительную информацию можно получить по номеру 76-20-68
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8 сентября11:00Вход свободныйГУ «Дворец культуры им. М. Горького»Касса: 76-20-68
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