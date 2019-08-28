«С погодой повезло». Как в Кореличах на льнозаводе теребят долгунец и готовятся к приезду президента

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе во время своей рабочей поездки в Ивьевский район Александр Лукашенко пообещал посетить два льнозавода в Гродненской области — в Дятлово и Кореличах. TUT.BY побывал на одном из них и посмотрел, как идет подготовка к вероятному визиту президента и на самом заводе, и в райцентре Кореличи Гродненской области.





— Калі презідэнт прыедзе, ён нам не дакладвае, — говорят рабочие, которые кладут новый асфальт на дороге, ведущей к льнозаводу.

На самом предприятии, которое находится в нескольких километрах от райцентра, к визиту Лукашенко тоже готовятся, однако здесь говорят, что подготовка не авральная, а плановая: «Все равно хотели к зиме красить корпус старого цеха, а здесь нас просто „падштурхнули“».

В остальном же на льнозаводе обычная рабочая пора в разгар сезона: туда-сюда снуют грузовики, которые привозят на хранение тюки льна, в цеху работает новая линия, старый цех на несколько дней закрыли — говорят, для наладки.





— Лен у нас в этом году весь очень красивый, — хвастаются сотрудницы лаборатории. Здесь это значит, что погода не подвела, все собрали вовремя, а качество льна в этом году — лучше. — Постарались все.

Предприятие «Кореличи-лен» начало работать в 1974 году. В 2014-м на заводе прошла модернизация — была установлена новая технологическая линия по выработке длинного и короткого волокна бельгийской фирмы «Depoortere», мощностью переработки 10 тысяч тонн льнотресты в год. На данный момент завод вышел на проектную мощность по переработке льнотресты и является одним из крупнейших на территории СНГ.

— В новом цеху — смена 8 человек, в старом — 22, — рассказывает главный инженер предприятия Иван Лаврович — и ведет нас по территории завода, где сейчас готовятся к приезду президента. — По-настоящему, мы всегда готовы. А то, что убираем здесь все, — так и вы ж перед приездом гостей тоже дома прибираетесь, не так ли? Стыдно же самим будет, если где-то будет не убрано, а в целом у нас всегда все в порядке. Что покажем президенту? Да все можем показать, что он сам захочет увидеть.

Александр Лукашенко уже был здесь — в августе 2004 года. Тогда он говорил о модернизации отрасли, осмотрел новые образцы льноуборочной техники и заметил, что надо выходить на новый уровень производства и наращивать экспорт. Выполнили ли наказ наши льнопереработчики?





По объемам производства льноволокна Беларусь в 2017 году занимала четвертое место в мире. В 2018 году Лукашенко говорил уже о втором или третьем месте: «Франция еще немножко шевелится по производству льна, только качественно в отличие от нас. Китай свернул производство, осталось совсем немножко. Льноводство в России загнулось напрочь». Также наша страна входит в топ-20 крупнейших поставщиков этого продукта на экспорт. Главные конкуренты — Франция, Голландия, Бельгия, Китай и Россия.

Однако в отрасли в Беларуси есть свои трудности.

В Кореличах рассказывают: раньше, еще во времена Советского Союза, в Беларуси в целом и в гродненском регионе в частности, льна выращивали больше. Потом в районе «кинулись» на сахарную свеклу. Здесь возникла проблема: после этой культуры сажать лен нельзя — не та кислотность почвы. Да и вообще все упирается в севооборот: на одном и том же поле лен выращивать можно раз в пять лет.

Тем не менее, в Беларуси в этом году площади для посева льна увеличили на 7 тысяч гектаров.





Модернизация и требовательный лен

Несколько лет назад в Беларуси был принят комплексный бизнес-план развития льняной отрасли в 2013 — 2015 годах, согласно которому на территории Беларуси сокращалось количество заводов и линий по переработке льна. В 2018 на территории Беларуси было 23 льнозавода, на данный момент на сайте Минсельхозпрода — список из 14 предприятий.

В 2013—2015 годах многие линии модернизировали, в том числе по этой программе появился и новый цех в ОАО «Кореличи-лен». Правда, и здесь не обошлось без проблем. Модернизацию проводило гродненское предприятие «Гроднооблсельстрой». Спустя пять лет после выполнения работ завод был вынужден подать в суд на гродненских строителей, так как сквозь щели в цех попадала вода, а сотрудникам приходилось проводить настоящую спасательную операцию. В итоге перед приездом президента, подрядчик, как говорят на заводе, все-таки «исправляет все свои косяки».

Что касается льняной отрасли, то с ней не все просто. Исходя из того же комплексного бизнес-плана, общая сумма финансовых обязательств, подлежащих погашению льнозаводами, на 1 января 2013 года составляла 1 132,6 млрд (неденоминированных) рублей. Для улучшения экономической ситуации в отрасли и была проведена масштабная модернизация льнозаводов и Оршанского льнокомбината. Помимо новых технологических линий, была закуплена и необходимая новая сельхозтехника.





В 2018 году Александр Лукашенко посещал Оршанский льнокомбинат.

— Наши предприятия выпускают специализированную технику для его возделывания и уборки. Заводы осваивают и развивают новые направления использования льноволокна, костры и льносемян. У нас восстанавливается такая, казалось, утерянная позиция, как производство льняного масла. А ведь несколько лет назад наша страна полностью его импортировала. Мы определились с технологией выращивания, оптимальными сроками сева и уборки этой сельхозкультуры. Определились с подходами к работе льнозаводов и Оршанского льнокомбината. Однако ситуация в отрасли не радужная, — говорил Александр Лукашенко.

В Кореличах подтверждают: два предыдущих года на их предприятии также была достаточно трудная ситуация — подвела погода.

— Лен — культура нежная и требовательная. Чуть дождя меньше — сразу выгорело все. В этом году с погодой повезло — все вроде хорошо. Работаем, — говорит главный инженер предприятия.





Теребление долгунца и синие поля

Пока мы рассматриваем новый цех, главный инженер объясняет технологию выращивания льна. Между терминами и сухой информацией — лирические вкрапления.

— Вы видели, как цветет лен? Все синим цветом переливается, поля — как море. И такая красота всего несколько дней. На рассвете цветы распускаются, к вечеру — закрываются. Выглядит все фантастически, — улыбается Иван Лаврович.

Сейчас же лен в тюках имеет темно-серый цвет. Такого оттенка он становится после того, как вылежится на полях примерно 14 дней, потом его поднимают, закатывают в тюки и везут на завод.





В Кореличах выращивают и лен-долгунец, и кудряш: первый идет на дальнейшее производство ткани на Оршанском льнокомбинате и на экспорт, второй используется для получения семян и масла (в нем волокна небольшие и для ткани не подходящие). Перерабатывают и тот, и другой.

Если кому-то, далекому от сферы льнопереработки, интересно, что же такое то самое «теребление долгунца», о котором говорил президент, то Иван Лаврович, удивленный тем, что кто-то этого не знает, поясняет:

— Это просто уборка: такой лен не срезается, а выдергивается из почвы — то есть, теребится.





Производство в Кореличах практически безотходное. Помимо длинного и короткого волокна, которое, кроме поставок в Оршу, идет на экспорт (в частности, в Китай), здесь делают шпагаты и льняные веревки, льняное масло (выпускается на линии в Лиде), из остатков после вычесывания льна выпускают костробрикеты, которыми топят котельную на территории завода и продают всем желающим. Есть еще льняной жмых и маслобойные отходы, которые хозяйства используют в качестве белковой добавки к кормам для животных. Шьют на предприятии и рабочую одежду — для себя и на продажу.





Согласно данным Республиканского центрального депозитария ценных бумаг, по состоянию на 1 января 2018 года чистый убыток предприятия за отчетный (2017 год) составлял 1,066 млн рублей. Больше цифр пока нет, но на предприятии говорят, что в этом году ситуация все же изменилась к лучшему.

— И за последние 9 месяцев этого года мы вышли в плюс, — замечает директор предприятия Сергей Тур.





— В те трудные времена было важно сохранить коллектив (что мы и сделали), ведь профессия льновода — сложная и редкая, обучение происходит непосредственно в полях и цехах. А в выращивании льна, несмотря на современное оснащение, все еще много ручного труда. Да и качество льна наши специалисты определяют, можно сказать, на глаз. Других методов нет — только опыт. Многие наши сотрудники работают здесь не первый десяток лет, — говорит Иван Лаврович.

Сотрудницы в цеху кивают головой: кто-то здесь трудится 20 лет, кто-то — 26. Менять работу женщины не собираются. Хотя труд и не самый легкий, говорят, в Кореличах найти достойное рабочее место сложно. «Кореличи-лен» же является градообразующим предприятием: здесь и трудятся не только жители райцентра, но и окрестных деревень. По словам директора, средняя зарплата по заводу — 800 рублей. Всего здесь заняты почти 300 человек.





«Населения все меньше и меньше»

Правда, местные жители говорят, что по зарплате ситуация все-таки лучше на других предприятиях райцентра. Здесь работают племзавод, филиал Новогрудского маслодельного завода, ОАО «Кореличская сельхозтехника».

— В ЖКХ лучше получают, например, — говорят местные, — но все зависит от того, кем ты работаешь, конечно. У нас здесь трудно со всем. Нет предпринимателей почти, работы тоже нет. Многие уезжают — кто в Польшу, кто по Европе дальнобоит, кто в Минск или в Гродно потянулся. У нас же с каждым годом населения все меньше и меньше. Чтоб тысяч шесть набралось народу (население Кореличей, например, в 2006 году составляло почти 7,5 тыс. человек. — Прим. TUT.BY)… Сколько люди у нас получают? Ну, 300−400 рублей, может быть 500.





— А чего в поселке не хватает?

— Зарплаты не хватает. Кафе и бары есть — денег нет. Были бы — и в этих барах можно посидеть. Но где ж с моими 500 рублями взять бокал пива за пять рублей?

…Кореличи за забором льнокомбината, кажется, и вовсе не готовятся к приезду президента. Тихо, сонно, только в парках и на обочинах косят траву.

— А что нам президент? К нам же в гости он не заедет. У нас тут свои проблемы: как урожай убрать, как в магазине что купить подешевле, да вон рынок раз в неделю только работает — за чем-то крупным приходится ездить в Новогрудок. А так все, как у других живых людей — то так, то сяк, — говорит пожилая женщина и спешит в супермаркет, а потом оттуда — в огород.





Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com