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«С погодой повезло». Как в Кореличах на льнозаводе теребят долгунец и готовятся к приезду президента
29.08.2019 14:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе во время своей
— Калі презідэнт прыедзе, ён нам не дакладвае, — говорят рабочие, которые кладут новый асфальт на дороге, ведущей к льнозаводу.
На самом предприятии, которое находится в нескольких километрах от райцентра, к визиту Лукашенко тоже готовятся, однако здесь говорят, что подготовка не авральная, а плановая: «Все равно хотели к зиме красить корпус старого цеха, а здесь нас просто „падштурхнули“».
В остальном же на льнозаводе обычная рабочая пора в разгар сезона: туда-сюда снуют грузовики, которые привозят на хранение тюки льна, в цеху работает новая линия, старый цех на несколько дней закрыли — говорят, для наладки.
— Лен у нас в этом году весь очень красивый, — хвастаются сотрудницы лаборатории. Здесь это значит, что погода не подвела, все собрали вовремя, а качество льна в этом году — лучше. — Постарались все.
— В новом цеху — смена 8 человек, в старом — 22, — рассказывает главный инженер предприятия Иван Лаврович — и ведет нас по территории завода, где сейчас готовятся к приезду президента. — По-настоящему, мы всегда готовы. А то, что убираем здесь все, — так и вы ж перед приездом гостей тоже дома прибираетесь, не так ли? Стыдно же самим будет, если где-то будет не убрано, а в целом у нас всегда все в порядке. Что покажем президенту? Да все можем показать, что он сам захочет увидеть.
Александр Лукашенко уже был здесь — в августе 2004 года. Тогда
По объемам производства льноволокна Беларусь в 2017 году
Однако в отрасли в Беларуси есть свои трудности.
В Кореличах рассказывают: раньше, еще во времена Советского Союза, в Беларуси в целом и в гродненском регионе в частности, льна выращивали больше. Потом в районе «кинулись» на сахарную свеклу. Здесь возникла проблема: после этой культуры сажать лен нельзя — не та кислотность почвы. Да и вообще все упирается в севооборот: на одном и том же поле лен выращивать можно раз в пять лет.
Тем не менее, в Беларуси в этом году площади для посева льна увеличили на 7 тысяч гектаров.
Модернизация и требовательный лен
Несколько лет назад в Беларуси был принят комплексный бизнес-план развития льняной отрасли в 2013 — 2015 годах, согласно которому на территории Беларуси сокращалось количество заводов и линий по переработке льна. В 2018 на территории Беларуси было 23 льнозавода, на данный момент
В 2013—2015 годах многие линии модернизировали, в том числе по этой программе появился и новый цех в ОАО «Кореличи-лен». Правда, и здесь не обошлось без проблем. Модернизацию проводило гродненское предприятие «Гроднооблсельстрой». Спустя пять лет после выполнения работ завод был вынужден подать в суд на гродненских строителей, так как сквозь щели в цех попадала вода, а сотрудникам приходилось проводить настоящую спасательную операцию. В итоге перед приездом президента, подрядчик, как говорят на заводе, все-таки «исправляет все свои косяки».
Что касается льняной отрасли, то с ней не все просто. Исходя из того же комплексного бизнес-плана, общая сумма финансовых обязательств, подлежащих погашению льнозаводами, на 1 января 2013 года составляла 1 132,6 млрд (неденоминированных) рублей. Для улучшения экономической ситуации в отрасли и была проведена масштабная модернизация льнозаводов и Оршанского льнокомбината. Помимо новых технологических линий, была закуплена и необходимая новая сельхозтехника.
В 2018 году Александр Лукашенко
— Наши предприятия выпускают специализированную технику для его возделывания и уборки. Заводы осваивают и развивают новые направления использования льноволокна, костры и льносемян. У нас восстанавливается такая, казалось, утерянная позиция, как производство льняного масла. А ведь несколько лет назад наша страна полностью его импортировала. Мы определились с технологией выращивания, оптимальными сроками сева и уборки этой сельхозкультуры. Определились с подходами к работе льнозаводов и Оршанского льнокомбината. Однако ситуация в отрасли не радужная, —
В Кореличах подтверждают: два предыдущих года на их предприятии также была достаточно трудная ситуация — подвела погода.
— Лен — культура нежная и требовательная. Чуть дождя меньше — сразу выгорело все. В этом году с погодой повезло — все вроде хорошо. Работаем, — говорит главный инженер предприятия.
Теребление долгунца и синие поля
Пока мы рассматриваем новый цех, главный инженер объясняет технологию выращивания льна. Между терминами и сухой информацией — лирические вкрапления.
— Вы видели, как цветет лен? Все синим цветом переливается, поля — как море. И такая красота всего несколько дней. На рассвете цветы распускаются, к вечеру — закрываются. Выглядит все фантастически, — улыбается Иван Лаврович.
Сейчас же лен в тюках имеет темно-серый цвет. Такого оттенка он становится после того, как вылежится на полях примерно 14 дней, потом его поднимают, закатывают в тюки и везут на завод.
В Кореличах выращивают и лен-долгунец, и кудряш: первый идет на дальнейшее производство ткани на Оршанском льнокомбинате и на экспорт, второй используется для получения семян и масла (в нем волокна небольшие и для ткани не подходящие). Перерабатывают и тот, и другой.
Если кому-то, далекому от сферы льнопереработки, интересно, что же такое то самое «теребление долгунца», о котором говорил президент, то Иван Лаврович, удивленный тем, что кто-то этого не знает, поясняет:
— Это просто уборка: такой лен не срезается, а выдергивается из почвы — то есть, теребится.
Производство в Кореличах практически безотходное. Помимо длинного и короткого волокна, которое, кроме поставок в Оршу, идет на экспорт (в частности, в Китай), здесь делают шпагаты и льняные веревки, льняное масло (выпускается на линии в Лиде), из остатков после вычесывания льна выпускают костробрикеты, которыми топят котельную на территории завода и продают всем желающим. Есть еще льняной жмых и маслобойные отходы, которые хозяйства используют в качестве белковой добавки к кормам для животных. Шьют на предприятии и рабочую одежду — для себя и на продажу.
Согласно данным Республиканского центрального депозитария ценных бумаг, по состоянию на 1 января 2018 года чистый убыток предприятия за отчетный (2017 год)
— И за последние 9 месяцев этого года мы вышли в плюс, — замечает директор предприятия Сергей Тур.
— В те трудные времена было важно сохранить коллектив (что мы и сделали), ведь профессия льновода — сложная и редкая, обучение происходит непосредственно в полях и цехах. А в выращивании льна, несмотря на современное оснащение, все еще много ручного труда. Да и качество льна наши специалисты определяют, можно сказать, на глаз. Других методов нет — только опыт. Многие наши сотрудники работают здесь не первый десяток лет, — говорит Иван Лаврович.
Сотрудницы в цеху кивают головой: кто-то здесь трудится 20 лет, кто-то — 26. Менять работу женщины не собираются. Хотя труд и не самый легкий, говорят, в Кореличах найти достойное рабочее место сложно. «Кореличи-лен» же является градообразующим предприятием: здесь и трудятся не только жители райцентра, но и окрестных деревень. По словам директора, средняя зарплата по заводу — 800 рублей. Всего здесь заняты почти 300 человек.
«Населения все меньше и меньше»
Правда, местные жители говорят, что по зарплате ситуация все-таки лучше на других предприятиях райцентра. Здесь работают племзавод, филиал Новогрудского маслодельного завода, ОАО «Кореличская сельхозтехника».
— В ЖКХ лучше получают, например, — говорят местные, — но все зависит от того, кем ты работаешь, конечно. У нас здесь трудно со всем. Нет предпринимателей почти, работы тоже нет. Многие уезжают — кто в Польшу, кто по Европе дальнобоит, кто в Минск или в Гродно потянулся. У нас же с каждым годом населения все меньше и меньше. Чтоб тысяч шесть набралось народу (население Кореличей, например, в 2006 году составляло почти 7,5 тыс. человек. — Прим. TUT.BY)… Сколько люди у нас получают? Ну, 300−400 рублей, может быть 500.
— А чего в поселке не хватает?
— Зарплаты не хватает. Кафе и бары есть — денег нет. Были бы — и в этих барах можно посидеть. Но где ж с моими 500 рублями взять бокал пива за пять рублей?
…Кореличи за забором льнокомбината, кажется, и вовсе не готовятся к приезду президента. Тихо, сонно, только в парках и на обочинах косят траву.
— А что нам президент? К нам же в гости он не заедет. У нас тут свои проблемы: как урожай убрать, как в магазине что купить подешевле, да вон рынок раз в неделю только работает — за чем-то крупным приходится ездить в Новогрудок. А так все, как у других живых людей — то так, то сяк, — говорит пожилая женщина и спешит в супермаркет, а потом оттуда — в огород.
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«С погодой повезло». Как в Кореличах на льнозаводе теребят долгунец и готовятся к приезду президента
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