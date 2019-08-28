|
«Раза в три-четыре дешевле». Врачи рассказали, сколько иностранцев приехали в Беларусь сменить пол
29.08.2019 15:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2019 году в Беларуси сменили пол четверым иностранцам. Это были граждане России и Украины.
В Беларуси операции по смене пола иностранцам делают только в Минской областной клинической больнице. Желающих в нашу страну пока приезжает немного, но интерес к этой услуге растет.
В основном среди туристов-пациентов — россияне и украинцы. В планах туроператоров, которые занимаются медицинским туризмом, привлекать клиентов из Таиланда.
— Такие операции иностранцам у нас делают только по медицинским показаниям, — подчеркивает Анна Кротова, владелец компании-оператора медицинского туризма.
— Смена пола происходит в четыре этапа, — рассказывает Татьяна Кацубо, начальник отдела внебюджетной деятельности Минской областной клинической больницы. — Как правило, к нам такие пациенты приезжают уже с замененным паспортом и проходят у нас последний — четвертый этап, когда мальчик превращается в девочку или же девочка — в мальчика.
Стоимость процедуры — около 5000 долларов. В эту цену входит пребывание, которое длится порядка двух недель, и лечение.
— Это раза в три-четыре дешевле, чем в других странах, — отмечает Татьяна Кацубо.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2019 году в Беларуси сменили пол четверым иностранцам. Это были граждане России и Украины.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)