«Раза в три-четыре дешевле». Врачи рассказали, сколько иностранцев приехали в Беларусь сменить пол

Источник материала: Tut.by

В 2019 году в Беларуси сменили пол четверым иностранцам. Это были граждане России и Украины.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В Беларуси операции по смене пола иностранцам делают только в Минской областной клинической больнице. Желающих в нашу страну пока приезжает немного, но интерес к этой услуге растет.

В основном среди туристов-пациентов — россияне и украинцы. В планах туроператоров, которые занимаются медицинским туризмом, привлекать клиентов из Таиланда.

— Такие операции иностранцам у нас делают только по медицинским показаниям, — подчеркивает Анна Кротова, владелец компании-оператора медицинского туризма.

— Смена пола происходит в четыре этапа, — рассказывает Татьяна Кацубо, начальник отдела внебюджетной деятельности Минской областной клинической больницы. — Как правило, к нам такие пациенты приезжают уже с замененным паспортом и проходят у нас последний — четвертый этап, когда мальчик превращается в девочку или же девочка — в мальчика.

Стоимость процедуры — около 5000 долларов. В эту цену входит пребывание, которое длится порядка двух недель, и лечение.

— Это раза в три-четыре дешевле, чем в других странах, — отмечает Татьяна Кацубо.