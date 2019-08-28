«Женщины не знают, к кому обратиться с бесплодием». В Минске прошел марафон женского здоровья

Источник материала: Tut.by

В первом марафоне женского здоровья в Минске, который прошел в августе в роддомах и столичных торговых центрах, приняли участие около 10 тысяч человек.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В августе в роддомах и нескольких торговых центрах Минска прошел «Марафон женского здоровья-2019″. Медики консультировали женщин и проводили бесплатные УЗИ. Всего в акции приняло участие около 10 тысяч человек. Возраст самых активных участниц проекта — 30−60 лет, говорится в пресс-релизе организаторов марафона.

На протяжении двух дней акции женщины в том числе могли обследовать свой потенциал здоровья. Эту диагностику провели около 100 женщинам, и оказалось, что только 22% из них здоровы, у 62% участниц медики отметили незначительные отклонения от нормы. И 16% обследованных имели низкие показатели физиологической и психоэмоциональной активности, которые говорят о наличии заболевания и требуют клинического обследования.

Акушер-гинеколог Светлана Креер отметила, что на ее консультациях во время марафона участницы чаще всего спрашивали об изменениях организма во время климакса и о бесплодии.

— К сожалению, должна констатировать, что женщины старше 35 лет с бесплодием, у которых снижается овариальный резерв (количество яйцеклеток в яичниках женщины. — Прим. TUT.BY), не знают как в кратчайшие сроки, оптимально эффективно решить вопрос и к кому обратиться, — отмечает Светлана Креер.

Участницы марафона задавали специалистам много вопросов и по поводу питания. Диетолог и нутрициолог Катерина Кравченко отметила, что в своем рационе женщине ни в коем случае не стоит отказываться от жиров.

— Основные источник полезных жирных кислот: сливочное, кокосовое, оливковое, льняное масла, орехи, яйца, авокадо, жирная рыба, сыр. Не столь важно, сколько вы съедите калорий, как их качество, — отмечает она.

По мнению специалиста, чтобы сохранить здоровье, лучше отказаться от колбас и сосисок, не есть сахар и, если есть проблемы с кишечником, употреблять ферментированные и богатые пре- и пробиотиками продукты: квашения, кефир, пахту и йогурты.

В родильных домах специалисты обсудили с участницами проекта темы здоровья женщин в репродуктивном возрасте, вопросы ЭКО, профилактики и ранней диагностики рака.

— В фокусе внимания городского медико-социального проекта «Марафон женского здоровья» — культура заботы о женщине и ее здоровье. Наши мероприятия оказались разнообразными, удобными для всех женских аудиторий и доступны для каждой. Во время бесплатных экспресс-консультаций не было задачи поставить диагноз. Мы стремились ответить на максимальное количество вопросов, подтолкнуть к дальнейшим обследованиям и дать рекомендации о том, как сохранить женское здоровье и красоту в любом возрасте, — комментирует Ирина Иконостасова, главный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, автор и идейный вдохновитель проекта.