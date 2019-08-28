На Кировщине начинается осенний призыв на военную службу

Источник материала: Кировец





Как сообщил начальник обособленной группы (Кировского района) Бобруйского ОГВК Андрей Гайдукевич, на основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе», в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 июля 2019 г. № 274 и Решением Кировского районного исполнительного комитета от 1 августа 2019 г. № 11-2 «О призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве в августе — ноябре 2019 года» проводится призыв граждан на срочную военную службу и службу в резерве.

Гражданам призывного возраста (18-27 лет), не имеющих отсрочки от призыва и не получившим персональную повестку для прохождения призыва, в период с 15 сентября по 29 ноября 2019 года явиться в обособленную группу (Кировского района) военного комиссариата г.Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов по адресу: г. Кировск, ул. Пушкинская, дом 21, кабинет 33, имея с собой документы, удостоверяющие личность.

Необходимую консультацию по вопросам призыва призывники их родители могут получить, позвонив по телефонам: 77-2-91, 70-0-37 с 8.00 до 17.00 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) или прибыв лично в обособленную группу (Кировского района) военного комиссариата г.Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов.