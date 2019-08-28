Шесть дней, 100 рублей. Могилевчанин взял и сам отремонтировал подъезд

Источник материала: Tut.by

«Найдете, мимо нашего подъезда не пройдете», — смеется в трубку Виталий Петров. И ведь прав! Могилевчанин взял и сам отремонтировал подъезд многоэтажки, в которой живет. Потратил на это около 100 рублей и в общей сложности около шести дней. Теперь жители соседних подъездов просят сделать такую же красоту и им, готовы платить, но Виталий отказывается. Не потому, что ему лень — просто не хочет связываться с бюрократией. И продолжает украшать свой подъезд.

Знакомьтесь: Виталий Петров, 41 год, плотник домостроительного комбината и человек, который отремонтировал подъезд многоэтажки своими руками и за свои деньги в свободное от работы время. Начал со стены на первом этаже напротив дверей лифта. Тут, говорит Виталий, вывалилась штукатурка — «может, от старости», — и образовались две огромных дыры.

— Все долго ходили мимо, смотрели и говорили: «Ой, дырка, плохо, некрасиво». В ЖЭУ, конечно, тоже обращались. В итоге никто не пришел ремонтировать, и пришлось сделать все самому — сколько же можно просто ходить? Тут было страшно.

Виталий сам отштукатурил и заново покрасил стену. Говорит, заняло это все у него 3 дня. Потом взялся за вход в подъезд. Тут была серьезная проблема: крыша на козырьке подъезда протекала, из-за чего влага попадала на штукатурку, и та в итоге тоже отвалилась, обнажив кирпичи на стене.







Виталий пошел в ЖЭУ, попросил отремонтировать, но там сослались на то, что на такой незапланированный ремонт нет денег. Потом наступили осень, зима — коммунальники не ремонтировали крышу, ссылаясь на неблагоприятные погодные условия.

— Пошел уже второй год этой проблеме, я отправился к начальнику ЖРЭУ Октябрьского района. Он быстренько все организовал, отправил людей. Тут работы на 20 минут всего было, — вспоминает мужчина. — Я показал директору дырку на стене, он сказал рабочим замазать ее, но я сказал: не надо, я сам замажу, потому что вы сделаете не так, как мне надо.

Как только коммунальники починили крышу, Виталий снова взялся за шпатель. Он не только отштукатурил стену, но установил под козырьком подъезда скамейку, над ней сделал панно, а на боковой стене подъезда подвесил кашпо, в которые его мама высадила цветы.























Соседи, когда увидели Виталия за ремонтом подъезда, даже особо не удивились:

— Он у нас парень инициативный, рукастый. Молодец! Мы им очень гордимся. Теперь все ходят мимо, на скамейке фотографируются. Потому что красиво же!





Правда, не все так позитивно реагировали, вспоминает Виталий. Кто-то спрашивал: «Зачем вы это делаете? Это должно делать ЖЭУ, а вы выполняете их работу».

Виталий кивал, улыбался — и продолжал ремонтировать подъезд. Когда мужчина выкрасил скамейку, которую установили еще при строительстве дома, соседние подъезды возмутились: мол, почему остальных не предупредил — они бы скинулись на краску для всех скамеек дома. Виталий только пожал плечами.

А скамейка, которую плотник сделал и установил сам, непростая — на ночь сиденье поднимается и пристегивается к спинке замком. Вместо ножек — колеса от дачной тачки. «Это чтобы молодежь тут не куролесила», — объясняет Виталий. Скамейка эта ведь под крышей, в отличие от установленной при строительстве дома.





— Если бы нам тут еще площадку перед подъездом отремонтировали, а то с 1977 года с ней никто ничего не делал. А бетон-то весь раскрошился, — вздыхают пенсионерки на новой скамейке. — Ямы вун, посмотрите, на дороге вырезали и так и оставили.

Этим ремонтом Виталий Петров точно не будет заниматься — затраты слишком большие. А вот стену дома, где на уровне земли обвалилась штукатурка, вчера, говорит, «подмазал» — чтобы красиво было.

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