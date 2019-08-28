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«90 тысяч долларов прятал на чердаке». В суде по «делу медиков» дал показания директор «Белфармации»

29.08.2019 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вячеслав Гнитий, генеральный директор торгово-производственного предприятия «Белфармация», полностью признал себя виновным и «сердечно раскаялся». Он признается: больше десяти лет брал взятки, а при обыске сам выдал деньги, которые хранил на чердаке.


Вячеслав Гнитий крайний справа

Минский городской суд вторую неделю слушает массовое «дело медиков», где фигурирует уже 20 обвиняемых, дело в отношении одного из взяткодателей из-за болезни выделили в отдельное производство. Сегодня начался допрос 56-летнего Вячеслава Гнития, который, по версии следствия, получил одну из самых больших взяток — 49 тысяч долларов, 300 евро и часы Tissot.

Генеральный директор торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация» обратился к суду с просьбой говорить в свободной форме. Однако Вячеслав Гнитий начал зачитывать с листа речь, больше напоминающую официальную.

— Свою вину признаю полностью и раскаиваюсь в содеянном. С 2006 года по 2017 я неоднократно получал незаконные денежные средства. Точное время не помню за давностью событий, — отмечает Гнитий.

В 2006 году Вячеслав Гнитий возглавил Брестское торгово-производственное предприятие «Фармация», а 13 июня 2016 года был назначен генеральным директором «Белфармации».

— С 2006 года я получал деньги от директора компании «Искамед» Сергея Шакутина за поставку лекарств. Шакутин приезжал ко мне на работу, мы обсуждали рабочие вопросы, а потом выезжали в кафе, где он передавал мне деньги, — зачитывает показания Вячеслав Гнитий. — Деньги Шакутин передал не менее раза в год в общей сложности на сумму в 10 500 долларов. Конверт передавался из рук в руки, при этом он говорил: «Спасибо».

Взятки Гнитию, по его словам, передавались или в кафе после обеда, или прямо в рабочем кабинете. По словам обвиняемого, он также получил 17 тысяч долларов от Романа Альтшулера, исполняющего директора холдинга «Аптека групп», и Леонида Томчина, председателя совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп», которые также проходят по самому массовому «делу медиков». В уголовном деле фигурируют еще эпизоды получения взяток от других представителей бизнеса.


Справа председатель совета директоров «Аптека групп» Леонид Томчин и исполнительный директор холдинга «Аптека групп» Роман Альтшулер

— В мае 2018 года ко мне в кабинет зашел Зиновский, достал из пиджака конверт, но я наотрез отказался его принимать, — вспоминает Вячеслав Гнитий.

В суде он рассказал, где хранил деньги.

 — Часть денег полученных незаконным путем, спрятал на чердаке, — объяснил он. — (…) Сам добровольно выдал 90 тысяч долларов, часть из них мои личные сбережения. Я прошу обратить деньги в счет погашения ущерба, сердечно раскаиваюсь.

Если с бумаги Вячеслав Гнитий зачитывает конкретные суммы взяток, дни их передачи, то при допросе в суде не может вспомнить многих деталей. Говорит, что «суммы складывал следователь», дни передачи денег восстановили по телефонным разговорам Гнития и бизнесменов, а также при проверке показаний на месте.

Свои отношения с Сергеем Шакутиным Гнитий называет «деловыми, немножко приятельскими», они познакомились осенью 2006 года.

— Директора компаний считали должным появиться в моем кабинете, представиться. Это их волеизявление, так приезжал Шакутин, Альтшулер, — рассказывает обвиняемый.

Вячеслав Гнитий отрицает, что лоббировал интересы «Искамед», хоть и был председателем конкурсной комиссии. По его словам, поставщика выбирали по нескольким главным критериям: цена, качество товара, срок годности. «Искамед» — первый импотер лекарственных средств в Беларусь, наценка на лекарства 1%, к тому же компания сама доставляла товар.


Из всех бизнесменов, которых обвиняют в даче взятки, под стражей находится только Сергей Шакутин

— За что вам Шакутин передал 10 500 долларов? — спрашивает прокурор Вадим Лолуа.

— Я точно не знаю. Данный вопрос вслух не оговаривался. Наверное, Шакутин полагал, что будем закупать лекарственные средства у «Искамед». Я действительно имел такие полномочия, — отвечает Гнитий.

По словам обвиняемого, от Сергея Шакутина он каждый раз получал 1,5 тысячи долларов, сотенными купюрами в конверте. Некоторые эпизоды, с 2007 по 2012 года, Гнитий не помнит вообще, но не отрицает их.

— Что вы подумали, увидев деньги? — обращается к фигуранту судья Игорь Любовицкий.

— Думал, это знак внимания. Эти деньги были для меня большими, — говорит Вячеслав Гнитий.

— В связи с чем их передавали?

— Он взрослый человек, может позволить себе сделать приятно, — предполагает Гнитий.

В 2014 году он сказал Шакутину: «Отношения можно поддерживать и без этого. Не надо это делать». По материалам дела, 4 декабря 2014 года Гнитий получил последнюю взятку от директора «Искамед».

Что касается денег от аптечной сети «Аптека групп», первую взятку Гнитий получил в 2007 году. Как он уверяет суд, все закупки лекарств были в рамках спроса населения. Лишь однажды, в 2013 году, Вячеслав Гнитий встречался в кафе с Леонидом Томчиным. На вопрос прокурора, обсуждалось ли во время этого обеда открытие аптек в городе, Гнитий отвечает отрицательно:

— Нет, я был противником открытия аптек в Бресте. Сложилась ненормальная ситуация: было 40 государственных и 80 частных аптек.

В суде до завтра объявлен перерыв.

Напомним, 19 августа начался массовый суд по «делу медиков». Им вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). За решеткой семь фигурантов: директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, его заместитель Сергей Зинченко, начальник управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Лещиловский, генеральный директор торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, заместитель генерального директора Витебского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» Екатерина Шнитко, генеральный директор Гродненского РУП «Фармация» Андрей Щука и бизнесмен, директор компании «Искамед» Сергей Шакутин.

Все они обвиняются в получении взяток, кроме Шакутина. Он единственный бизнесмен под стражей. В суде выяснилось: Сергей Шакутин отказался давать показания во время предварительного расследования, он готов выступить в суде. На первый день процесса его пришел поддержать брат, известный бизнесмен Александр Шакутин.

Остальные обвиняемые по «делу медиков» под домашним арестом. Прокурор огласил: Александра Столярова обвиняют в получении взяток на сумму более 50 тысяч долларов. По версии следствия, Сергей Зинченко получил 50 евро и 1300 долларов, Сергей Лещиловский — 250 долларов.

 
Теги: Брест
 
 
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Вячеслав Гнитий, генеральный директор торгово-производственного предприятия «Белфармация», полностью признал себя виновным и «сердечно раскаялся». Он...
 
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