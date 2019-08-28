«Подруга назвала мои данные». Женщина из Пинска вдруг узнала, что 12 лет стоит на учете ВИЧ-инфицированных

Источник материала: Tut.by

В апреле этого года Ольга из Пинска, мать двоих детей, узнала от врачей, что давным-давно стоит на учете как ВИЧ-инфицированная — и очень удивилась. Как позже выяснилось, почти 12 лет назад знакомая Ольги по университету использовала ее данные для того, чтобы сдать анализ крови. Результат оказался положительный — у девушки обнаружили ВИЧ и поставили на учет под чужой фамилией. Врачи объясняют ошибку тем, что, наверное, самозванка не только использовала данные Ольги, но и предоставила ее паспорт. Пинчанка настаивает, что такого быть не могло. Свой документ она не теряла и никому не давала, а со знакомой, которая представилась ее именем и фамилией, они перестали общаться за год до сдачи анализа.



Фото: Reuters

Все началось с того, что в апреле 2019 года к Ольге пришла терапевт и сказала, что ее разыскивают работники инфекционного отделения.

— Я туда позвонила, но мне ничего по телефону не сказали, а пригласили на разговор, — рассказала TUT.BY женщина. — На следующий день я поехала туда и мне сообщили, что я с 2007 года числюсь на учете ВИЧ-инфицированных. У меня были шок и истерика. Я дважды рожала за эти годы, четыре раза сдавала кровь на ВИЧ — все отрицательные, конечно. Я не могла быть ВИЧ-инфицированной! На тот момент я просто не понимала, что происходит.

Ольга попыталась найти концы этой истории. Из документов следовало, что в 2007 она пришла в Пинский наркологический диспансер и сдала кровь на исследование. Результат оказался положительным: ВИЧ-инфекция, асимптомная стадия. Девушке, которая выдавала себя за Ольгу, вручили справку о результатах обследования и взяли расписку о том, что она проинформирована об угловной ответственности за заражение другого человека ВИЧ-инфекцией и предупреждена о необходимости соблюдать правила, препятствующие заражению. Кроме того ее внесли в Республиканский регистр ВИЧ-инфицированных пациентов. В бумагах фигурировали имя, девичья фамилия и год рождения Ольги, а вот адрес проживания был указан другой. Это потом и помогло выйти на человека, который использовал ее данные.

— Я ее нашла. Оказалось, что мы с ней общались в 2006 году, когда учились вместе в Полесском университете. Но я потом перевелась на заочку, а она осталась учиться на дневном. Общаться перестали и больше не виделись, — рассказала Ольга.

Выяснилось, что в 2007 году бывший парень той девушки позвонил ей, сказал, что у него нашли ВИЧ и попросил провериться и ее. Она пошла в лабораторию и сдала анализ крови.

— Она пришла, назвала адрес своего бывшего парня, мои данные и оставила свой номер телефона. Ни моего, ни какого-то другого паспорта у нее не было. Ей тогда выдали справку о результатах обследования, расписку с моей фамилией. После этого она там не появлялась. Хотя врачи говорят, что неоднократно пытались с ней связаться. В том числе и звонили на мобильный. Она утверждает, что таких звонков ей не поступало. В 2007 году она стала на учет под моей фамилией, а несколько лет спустя — под своей, — объяснила Ольга.

По словам женщины, для того, чтобы ее сняли с учета, теперь пришлось несколько раз сдавать кровь на исследование:

— В апреле я узнала, что стою на учете по ВИЧ — и только в конце мая я с него снялась. Вы не представляете, сколько мне пришлось потратить времени на разбирательство и волокиту, чтобы доказать, что я здорова. Хорошо, что об этом учете знали только я и мои родственники. А если бы узнали на моей работе или в вышестоящей организации? Я перед всеми должна была бы оправдываться?

Бывшая подруга, которая представилась чужими именем и фамилией, извинилась перед Ольгой. Та ее простила. А вот к медикам у пинчанки остались вопросы. Ольга обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку и привлечь виновных к ответственности. Ее обращение перенаправили в городской отдел милиции.

«В ходе проведения проверки фактов какого-либо нарушения, относящегося к компетенции ОВД не установлено. При составлении документов должностными лицами органов здравоохранения были допущены нарушения, за что предусмотрена дисциплинарная ответственность, привлечение к которой не входит в компетенцию ОВД», — говорилось в письме по результатам проверки.

Брестский областной центр гигиены также провел служебное расследование. Как было указано в ответе, комиссия заключила, что «лицо из окружения Ольги» воспользовалось ее именем, паспортом и «обманным путем ввело в заблуждение медработников УЗ «Пинская центральная поликлиника».

В результате был издан приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности двух медработников Пинской центральной поликлиники «за допущенные нарушения в организации и проведении диспансерного наблюдения». Кроме того специалисты областного центра гигиены предложили рассмотреть вопрос о снижении размера премии главврачу пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии «за недостаточный контроль по охвату лечением лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией».

«Не хочу никого наказывать»

Результат служебного расследования Ольгу возмутил. Она настаивает, что ее знакомая при сдаче крови в 2007 году не могла предоставить ее паспорт — и, со слов той, не делала этого.

— Знакомую я простила. Но я считаю, что в сложившейся ситуации есть вина и халатность врачей, которые у нее не потребовали паспорт. Она тогда к ним пришла, как мне сказала, в полубессознательном состоянии и не понимала, что несет. Возможно, начала плакать и они ее пожалели. Паспорта моего у нее не было — и это подтверждается как минимум тем, что иначе бы ее поставили на учет по месту моей регистрации, — говорит Ольга.

Получив ответ из областной гигиены, Ольга написала свои возражения, в которых, в частности, подчеркнула, что ее паспорт не мог быть предоставлен чужим человеком в 2007 году. Однако медики продолжили настаивать на своем:

«Учитывая специфику и алгоритм работы с ВИЧ-инфицированными пациентами, как при сдаче крови на ВИЧ, так и при клиническом осмотре и эпидемиологическом расследовании, в медицинских учреждениях Пинского региона всегда спрашивались документы, удостоверяющие личность. Факт взятия крови в наркологическом диспансере и постановки на учет в кабинете инфекционных заболеваний без документов практически исключен. Справка о результатах обследования на ВИЧ, расписка о вручении справки о результатах обследования на ВИЧ были вручены лицу, предъявившему документы, удостоверяющие личность», — сообщалось в ответе из Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Ответы из различных инстанций Ольгу не убедили. Сейчас планирует писать в Минздрав:

— Я хочу, чтобы медики признали, что в моем случае поступили халатно. Цели наказать кого-то у меня нет.

Установить невозможно

Установить? каким образом происходил забор крови у девушки, которая представилась Ольгой в 2007 году, уже невозможно, сообщила TUT.BY заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Пинской центральной поликлиники Рита Сомар. Однако подчеркнула, что сейчас, как и в 2007 году есть возможность сдавать кровь на ВИЧ анонимно. В таких случаях пациент не обязан предоставлять документ, удостоверяющий личность. После отбора пробы он получает номер, по которому можно уточнить результат. Получается, что, если бы подруга Ольги сдавала кровь анонимно, называть чужие имя и фамилию ей бы не пришлось. Если же человек решает сдавать кровь не анонимно, то необходимо предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Это делается для того, чтобы в случае положительного результата можно было организовать медицинское сопровождение больного:

— Мы тогда человека не теряем, не оставляем один на один. Объясняем: будете принимать таблетку утром, таблетку вечером — и ничем не будете отличаться от других людей, — добавила Рита Сомар.

TUT.BY также обратился за комментарием в Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии. Однако в ведомстве отказались общаться по телефону и попросили направить им письменный запрос, что мы и сделали. На момент публикации статьи ответа из Пинского ЗЦГиЭ не поступило