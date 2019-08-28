Библиобус колесит по деревням

Источник материала: Радзiма





Первой деревней на пути следования была Дуброва. Там нас уже ждали читатели, в основном это были пожилые женщины. Они собрались на лавочке у дома Марии Прокопчик заранее и до приезда «книжной машины» неторопливо обменивались местными новостями. Завидев приближающийся автомобиль, женщины заметно оживились. Библиобус припарковался, и Анна Пороховник стала раскладывать книги — так, чтобы их было удобно взять и посмотреть. Еще по дороге библиотекарь рассказала, что за два года таких поездок (а вообще в библиотечном деле она более 30 лет) изучила интересы своих читателей. Знает, что дубровским жительницам летом особо нет времени сидеть за книжкой — огород, лес, закатки, и если они берут книги, то в основном предпочитают «здоровую» литературу. Мария Щерба, которой уже за 80 лет (а читает она, кстати, без очков), по этому поводу даже заговорила стихами: «Если хочешь долго жить, то голодным спать ложись». Книжек она, как и все остальные односельчанки, взяла не одну, выбрала «Овощи в питании человека», «Домашний семейный лечебник» и еще несколько похожей тематики. Говорит, потом будут обмениваться книжками.











В Маковичах больше интересуются художественной литературой. Среди читателей есть и пенсионеры, и работающие. Алла Антюшеня, которую Анна Пороховник называет своей активной помощницей, более 20 лет была почтальоном, теперь социальный работник. Книг берет много — и для себя, и чтобы бабулям почитать. А они любят «жизненные» романы. Книгами по медицине увлекается Светлана Антюшеня, для маковичских жителей она как народный доктор — многие обращаются за советом. Библиотекарь в каждый приезд «мобильной библиотеки» привозит что-то новенькое, иногда под заказ. Анна Пороховник рассказала, что фонд библиобуса состоит из белорусской, русской и зарубежной классики, исторических и женских романов, детективов, литературы для детей. Большим спросом пользуются периодические издания. При формировании фонда учитываются возрастные, профессиональные, образовательные и другие особенности читателей. В Маковичах, к примеру, в числе активных читателей бывшие учителя, и, даже несмотря на свою занятость летом, они находят свободное время для книг, предпочитая их телевизору. Интересуются разными авторами — от Шукшина и Ильинского до Стил и Князевой.











Всего в Маковичах библиобус делал несколько остановок. Объясняется это тем, что не все могут собраться в одном месте: кто-то в силу своих физических возможностей, а кто-то из-за срочных дел. «Я хорошо знаю всех своих читателей, — говорит Анна Пороховник, — когда вижу, что кто-то не пришел, звоню этому человеку и интересуюсь, где он. Мне несложно подъехать лично к нему, потому что для меня дорог каждый читатель». К примеру, в тот день к библиобусу не успел прийти Александр Севрук, ему, как и Татьяне Дещене, библиотекарь доставила книги домой.

Ради одного человека заезжал библиобус в Борисовщину. Но, как выяснилось, не ради одного читателя. Ольга Бабак, заведующая местной молочнотоварной фермой, брала много литературы: для себя — остросюжетные романы, для детей — сказки, для престарелого отца — военные книги. На следующий раз поступил персональный заказ от шестиклассника Дениса, который попросил привезти книги о тракторах или машинах. И это радует, что не только взрослые, но и подростки интересуются книгами. Значит, не зря колесит библиобус по деревням.

Ольга ЧУЧВАЛ

Фото автора