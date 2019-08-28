Организованный сбор мусора есть, а внутренней культуры нет

Источник материала: Единство

Организованы контейнерные площадки, у остановочных пунктов появились мусорные баки. Но стало ли в сельской местности чище в связи с нововведением? В очередной рейд по проверке санитарного состояния деревень с сотрудниками Борисовского центра гигиены и эпидемиологии в Веселовский сельсовет отправился корреспондент «А».

Начало пути было отличным – обочины чистые, остановочные пункты тоже. Однако чем дальше мы отъезжали от Борисова, тем плачевней становилась ситуация. Штучный мусор на обочинах валялся повсеместно. Видимо, многие, проезжая по дороге, не упускают возможности открыть в машине окно и бросить обертку или окурок.

На территории сельсовета в первую очередь специалистами была обследована контейнерная площадка на кладбище в д. Большая Тростяница – к ней у гигиенистов возникло много вопросов. Старый мусорный контейнер заполнен сухими ветками деревьев, рядом «отдыхает» выброшенный матрас, навалом сброшен строительный мусор… Очевидна безответственность и местных жителей, и коммунальных служб.

Далее рейдовая группа проверила сельские остановочные пункты. На повороте на д. Заболотье мусорный бак был пуст, а вот возле него – «живописная картина»: здесь и старый цветочный горшок, и ведро, и стеклянные бутылки, а также окурки, фантики, пищевые отходы…

– Неужели так сложно, сидя на лавочке, протянуть руку к урне, чтобы выкинуть окурок? Трудно понять, что заставляет человека бросать шелуху от семечек, фантики и другой мусор себе под ноги, а потом звонить и жаловаться на замусоренность, – возмутились гигиенисты.

Ситуация повторилась и на о.п. «Звеняты», правда, здесь мусор не валялся – возле мусорного бака стояли пакеты с бытовыми отходами, которые кто-то привез и безответственно оставил.

Остановочный пункт на повороте в д. Ляховка мог бы стать образцовым, если бы не чье-то «участие», – снова разорванный полиэтиленовый пакет, видимо, наспех брошенный к урне, разлетевшийся мусор…

На «горячую линию» газеты «Адзiнства», так же как и в ЦГиЭ, постоянно поступают жалобы на замусоренность улиц, дворовых территорий, контейнерных площадок. Но ведь люди сами и создают беспорядок и свалки. Так, может, прежде чем жаловаться и требовать с коммунальщиков навести порядок, стоит самим начать соблюдать элементарные правила и поддерживать чистоту?

Наш корр.