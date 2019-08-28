День работников государственной СТАТИСТИКИ!

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Отдел статистики Борисовского района c профессиональным праздником – Днем работников государственной Статистики!

Выразила благодарность коллективу и председателю первичной профсоюзной организации за добросовестный труд, огромную работу, которая проводиться коллективами в пользу сильной, независимой и процветающей Республики Беларусь.

От души пожелала неиссякаемой энергии, бодрости духа, свершения всех задуманных планов, крепкого здоровья, счастья и благополучия, жизненных сил и оптимизма!

Любви, мира, тепла Вам и Вашим семьям!

Пусть ваша работа приносит Вам радость, достаток и удовлетворение!