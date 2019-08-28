ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Борисовгаз» информирует

29.08.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Несоблюдение Правил пользования газом в быту не прощает ошибок. Об этом свидетельствуют несчастные случаи, произошедшие на территории нашей страны в начале отопительного сезона в прошлом году:
29.09.2018 г. в г. Жлобине с предварительными признаками отравления угарным газом были госпитализированы жильцы индивидуального жилого дома 1970 г.р. и 2011 г.р. В ходе обследования работниками газоснабжающей организации выявлено отсутствие тяги в дымовом канале в результате засорения дымового канала строительным мусором;
28.10.2018 г. в Березовском районе (Брестская обл.) по причине отравления угарным газом погиб хозяин индивидуального дома. В дымоотводящем патрубке от газового котла обнаружена ветошь, вентиляционный канал был закрыт тряпкой;
28.10.2018 г. в Дзержинскую ЦРБ с отравлением угарным газом был доставлен ребенок (внук хозяйки) 2012 г.р. Специалистами газоснабжающей организации установлено, что в помещении кухни имелась концентрация угарного газа. Акт технического состояния дымовых и вентиляционных каналов отсутствовал, тяга в дымовом канале отсутствовала. В рамках проведения расследования обнаружено засорение дымового канала строительным мусором (обломки кирпича, цементный раствор). Согласно объяснениям собственника выяснено, что летом 2018 года нанятой строительной бригадой производился ремонт кирпичного дымохода. Проверка технического состояния дымохода после ремонта не производилась.
Приведенные выше несчастные случаи свидетельствуют о недопустимости халатного отношения при подготовке к предстоящему осенне-зимнему сезону.
Уважаемые жители г. Борисова и Борисовского района, ПУ «Борисовгаз» рекомендует подготовиться к безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования до наступления холодов. По вопросам правильной эксплуатации и технического обслуживания газоиспользующего оборудования обращаться в ПУ «Борисовгаз» по телефонам: 95-99-06, 93-01-11.
Н. Стрелкова, начальник ПТО филиала ПУ «Борисовгаз»

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С приближением холодов количество несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту, увеличивается. ПУ «Борисовгаз» в очередной раз напоминает жильцам...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Борисове состоялась районная конференция педагогических работников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • поло длинный рукав мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика