«Борисовгаз» информирует

Источник материала: Единство

Несоблюдение Правил пользования газом в быту не прощает ошибок. Об этом свидетельствуют несчастные случаи, произошедшие на территории нашей страны в начале отопительного сезона в прошлом году:

29.09.2018 г. в г. Жлобине с предварительными признаками отравления угарным газом были госпитализированы жильцы индивидуального жилого дома 1970 г.р. и 2011 г.р. В ходе обследования работниками газоснабжающей организации выявлено отсутствие тяги в дымовом канале в результате засорения дымового канала строительным мусором;

28.10.2018 г. в Березовском районе (Брестская обл.) по причине отравления угарным газом погиб хозяин индивидуального дома. В дымоотводящем патрубке от газового котла обнаружена ветошь, вентиляционный канал был закрыт тряпкой;

28.10.2018 г. в Дзержинскую ЦРБ с отравлением угарным газом был доставлен ребенок (внук хозяйки) 2012 г.р. Специалистами газоснабжающей организации установлено, что в помещении кухни имелась концентрация угарного газа. Акт технического состояния дымовых и вентиляционных каналов отсутствовал, тяга в дымовом канале отсутствовала. В рамках проведения расследования обнаружено засорение дымового канала строительным мусором (обломки кирпича, цементный раствор). Согласно объяснениям собственника выяснено, что летом 2018 года нанятой строительной бригадой производился ремонт кирпичного дымохода. Проверка технического состояния дымохода после ремонта не производилась.

Приведенные выше несчастные случаи свидетельствуют о недопустимости халатного отношения при подготовке к предстоящему осенне-зимнему сезону.

Уважаемые жители г. Борисова и Борисовского района, ПУ «Борисовгаз» рекомендует подготовиться к безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования до наступления холодов. По вопросам правильной эксплуатации и технического обслуживания газоиспользующего оборудования обращаться в ПУ «Борисовгаз» по телефонам: 95-99-06, 93-01-11.

Н. Стрелкова, начальник ПТО филиала ПУ «Борисовгаз»