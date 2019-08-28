ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Борисове состоялась районная конференция педагогических работников

29.08.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

. Перед началом пленарного заседания были организованы тематические зоны. В частности, участников мероприятия приглашали присоединиться к панельным дискуссиям по вопросам цифровизации образования.

В традиционном форуме приняли участие председатель районного Совета депутатов Петр Викторович Навицкий, заместитель председателя Борисовского райисполкома Анастасия Федоровна Копикова и председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Тамара Петровна Красовская. 

О том, какие компетенции нужно сформировать у ребенка для его успешной жизни и что в этом направлении делается в регионе, – на эту тему в своем выступлении акцентировала внимание начальник управления по образованию Борисовского райисполкома М.Ю.Савенок.

Подробнее читайте на страницах «А».

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 августа на базе Дворца культуры ОАО "БАТЭ" состоялась конференция педагогических работников Борисовского района.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Раза в три-четыре дешевле». Врачи рассказали, сколько иностранцев приехали в Беларусь сменить пол
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика