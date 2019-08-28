В Борисове состоялась районная конференция педагогических работников

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. Перед началом пленарного заседания были организованы тематические зоны. В частности, участников мероприятия приглашали присоединиться к панельным дискуссиям по вопросам цифровизации образования.

В традиционном форуме приняли участие председатель районного Совета депутатов Петр Викторович Навицкий, заместитель председателя Борисовского райисполкома Анастасия Федоровна Копикова и председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Тамара Петровна Красовская.

О том, какие компетенции нужно сформировать у ребенка для его успешной жизни и что в этом направлении делается в регионе, – на эту тему в своем выступлении акцентировала внимание начальник управления по образованию Борисовского райисполкома М.Ю.Савенок.

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