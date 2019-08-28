1 сентября в православных храмах Могилевской области состоятся утренние либо вечерние молебны на начало учебного года

Источник материала: Кировец





1 сентября 2019 г. во всех православных храмах Могилевской области Могилевской и Бобруйской епархий Белорусской Православной Церкви состоятся утренние либо вечерние молебны на начало учебного года.

В ходе молитв священнослужители православной церкви обратятся с

напутственным словом к школьникам и студентам, напоминая о том, что учеба — это

большой труд и призовут с усердием и настойчивостью с помощью Божией осваивать и

совершенствовать знания. А родителям и учителям — чтобы с великим терпением и

самоотречением помогали всем детям в учебе.