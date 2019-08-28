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1 сентября в православных храмах Могилевской области состоятся утренние либо вечерние молебны на начало учебного года

29.08.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

1 сентября в православных храмах Могилевской области состоятся утренние либо вечерние молебны на начало учебного года

1 сентября 2019 г. во всех православных храмах Могилевской области Могилевской и Бобруйской епархий Белорусской Православной Церкви состоятся утренние либо вечерние молебны на начало учебного года.

В ходе молитв священнослужители православной церкви обратятся с
напутственным словом к школьникам и студентам, напоминая о том, что учеба — это
большой труд и призовут с усердием и настойчивостью с помощью Божией осваивать и
совершенствовать знания. А родителям и учителям — чтобы с великим терпением и
самоотречением помогали всем детям в учебе. 

 
 
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1 сентября 2019 г. во всех православных храмах Могилевской области Могилевской и Бобруйской епархий Белорусской Православной Церкви состоятся утренние либо...
 
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