1 сентября в православных храмах Могилевской области состоятся утренние либо вечерние молебны на начало учебного года

1 сентября 2019 г. во всех православных храмах Могилевской области Могилевской и Бобруйской епархий Белорусской Православной Церкви состоятся утренние либо вечерние молебны на начало учебного года.
В ходе молитв священнослужители православной церкви обратятся с
напутственным словом к школьникам и студентам, напоминая о том, что учеба — это
большой труд и призовут с усердием и настойчивостью с помощью Божией осваивать и
совершенствовать знания. А родителям и учителям — чтобы с великим терпением и
самоотречением помогали всем детям в учебе.