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Миллионы долларов на бульбе. Как работает самое крупное в Беларуси хозяйство по производству картошки

29.08.2019 19:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В нескольких километрах от Шклова семья Владимира Малиновского уже 28-й год занимается выращиванием картофеля в промышленных масштабах. В прошлом году его фермерское хозяйство «Диана» стало самым крупным по производству картошки в стране, в этом году, говорит хозяин, урожай будет еще больше. Средняя зарплата в хозяйстве — 1230 рублей, в сезон уборки тракторист за месяц может заработать 5 тысяч! К Малиновскому на подработку приходит даже сотрудник банка, который на время отпуска из офисного кресла пересаживается на трактор.


В Беларуси нет одной картофельной столицы, но есть три самых крупных производителя — госпредприятие «Толочин» и частные фермерские хозяйства «Сула» в Столбцовском районе и «Диана» в Шкловском районе. В разгар уборки TUT.BY отправился в Шклов, чтобы посмотреть на хозяйство фермера, который каждый год делает миллионы долларов на бульбе. В 1991 году вместе с супругой он оставил работу в колхозе, чтобы уйти на свои хлеба. Хозяйство и сегодня выращивает пшеницу, ячмень, рапс и гречку, но самую большую известность «Диане» принесла белорусская картошка.

Картошку сажают по навигации

Владимира Малиновского мы встречаем в одном из хранилищ. В своем рабочем кабинете он почти не бывает. Среди рабочих, которые настраивают машину, мы не сразу узнаем главу хозяйства. Вместе со всеми он налаживает работу конвейера.

— У нас здесь небольшая поломка, — объясняет Владимир Исакович. — Минутка — и все заработает.


Мы в это время рассматриваем один из отсеков хранилища, доверху набитый картофелем. Его здесь так много, что через пару минут в глазах начинает рябить. Здесь картофель может лежать до 10 месяцев, климат-контроль по высшему разряду — картошка не прорастет. Если вы, как и я, еще помните, как бульбу вручную сажали, пололи, убирали и перебирали, оказавшись в хозяйстве «Диана», будете поражены технологическим прогрессом.

В хранилище в это время заезжает трактор, выгружает картофель, по нажатию одной кнопки включается конвейер, который сразу сортирует продукт на крупный, средний, мелкий. Пару человек стоят вдоль линии, чтобы убрать единичные остатки травы и ботвы и камни. Сразу бросается в глаза, что мелкой картошки почти нет.

В технологии в хозяйстве действительно вкладывают много, работа максимально автоматизирована, в поле вообще нет ручного труда.


— Мы очень сильно поработали с навигационными системами, внедрив элементы точечного земледелия, — объясняет Владимир Малиновский. — Установлена станция позиционирования группировки спутников ГЛОНАСС, которая дает точность прохода трактора до 2 см. На тракторе устанавливается автоматическое подруливающее устройство. Блок принимает сигнал и дает направление движения трактору, машина идет по сигналу. Участие водителя в этом процессе — привезти машину на поле, запрограммировать ее на нужный вид — все, управлять рулем не надо. Системы установлены на опрыскивателях, тракторах John Deere, которые сеют зерно, сажают картофель, могут заниматься подготовкой почвы и т.д. Сама станция позиционирования стоит порядка 50 тысяч долларов, на каждый трактор в зависимости от комплектации оборудование стоит 15−23 тысячи долларов. За пару лет, думаю, окупаемость составит 100%. Машина сама идет более точно, чем человек может ее привезти. Нет пересева, нет лишних проходов, лишний раз не вносится раствор, — колоссальная экономия. Людей мы не увольняли, мы их перераспределили на другие виды работ.

В хозяйстве Малиновского постоянно работает 70 человек. Еще 70 набирают на договор подряда во время уборки. Люди ездят из Шклова и соседних районов, даже из Могилева. В прошлом году средняя зарплата в хозяйстве была 1230 рублей.


— По итогу этого года зарплата будет выше, потому что урожайность выше, — объясняет Владимир Исакович. — Средняя урожайность картофеля — до 300 центнеров с гектара, в передовых хозяйствах — 400. У нас в прошлом году было 430, в этом году, мы уже видим, выйдем на 480−500. Да, была засуха, но в тот период для картофеля она никакой роли не сыграла, картофель после всхода питается за счет клубня, а уже потом ему нужна влага, и в это время у нас пошли дожди, картофель хорошо отреагировал.

За год поставили за границу картошки на 4 млн долларов

Глава хозяйства ведет нас на склад, где картофель чистят и моют, упаковывают — готовят к продаже. На линии снова несколько человек — это так называемая инспекция, смотрят, чтобы поврежденный продукт не попал на отгрузку, также убирают самые крупные картофелины — одна может завесить на полкило.

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— Такой картофель у нас заказывают для российских ресторанов, — говорит Владимир Малиновский. — Берут одну такую картофелину, заправляют ее сыром, мясом, грибами — и продают по 3−4 доллара за штуку. Наши рестораны тоже закупают, но реже. Обычная картошка идет по 30 копеек за килограмм, крупная на процентов 10 дороже. Мытый картофель, конечно, тоже дороже, на процентов 50. А здесь у нас поврежденный картофель. На него тоже есть свой покупатель — пойдет на переработку, на крахмальные заводы.

В этот момент Владимир Исакович на мгновение отвлекается, достает из ящика с поврежденной картошкой одну вполне удачную.

— Что это такое? — обращается он к работнице. — Почему выбросили? Внимательнее, пожалуйста, будьте внимательнее.


И возвращается к разговору с нами, объясняя, что внешний вид картофеля — один из основных показателей:

— Внешний вид выходит на первый план. Мне говорят: ты мне дай хоть что, но чтобы продукт красивый был. Но для нас важно качество. Можно поставить ерунду в красивой упаковке, какое-то время люди будут охотно брать, пока не разберутся. Я считаю, мы должны брать качеством. На качественный продукт всегда найдется покупатель. Одно время мы поставляли картофель в московские школы. Учителя говорили, что дети его охотнее едят, чем импортный, вкусовые качества другие.

В это время один за другим формируются фиолетовые сетки с картофелем — по 25−30 кг, рабочие укладывают их на паллеты — это единственный ручной труд, в остальном работает техника. К руководителю подходит один из клиентов — фуры здесь стоят со всех регионов Беларуси, отдельная очередь — из украинских машин.


— На данный момент процентов 80 от всего объема идет в Украину, — говорит Владимир Исакович. — В прошлом году мы экспортировали картофеля на 4 млн долларов, в 2017 году — 2,8 млн долларов. Основная масса картофеля уходит за пределы Беларуси, мы не мешаем местным производителям работать на внутреннем рынке, осваиваем рынки других стран. В этом году очень хорошо идет Украина. В первую очередь, я думаю, это связано с засухой и неурожаем. Второе — Украина закрыта для российских производителей, а там в этом году картофель тоже уродил хорошо.

В белорусские торговые сети шкловский картофель тоже поступает. В этом году, по словам Малиновского, несколько партий уже взял «Евроопт».

«Конкуренции не боимся, мало кто может соблюдать технологию, как мы»

В последние годы белорусские хозяйства резко сократили площади под посадку картофеля. Причин несколько. Во-первых, некоторые СПК переориентировались на производство мяса и молока. Во-вторых, перевозка подорожала — дороги стали платными, поднялась цена на топливо. Окупается теперь в основном картофель премиум-класса — мытый или шлифованный.


— Конкурировать с такими частными хозяйствами, как наше, становится тяжело, — говорит Малиновский. — У нас высокая организация труда, полнота исполнения технологии и большие объемы производства продукта. Нужно обновлять технику, закупать препараты, и не каждый может это сделать, особенно учитывая ситуацию, в которой сегодня находятся некоторые колхозы. Конкуренция среди хозяйств есть, но она нам не страшна, потому что технологии, которые используем мы, может позволить себе ограниченное количество хозяйств. Есть конкуренция в части сбивания цены, но так и должно быть. Ты пришел на рынок и думаешь, один будешь работать? Нет, это неправильно. Кто будет качественно работать, тот и останется на рынке.

В «Диане» преимущественно работают с белорусскими сортами картофеля, но постепенно вводят и импортные, в основном немецкие — «Джелли», «Родрига», «Королева Анна».


— Хорошо идет белорусский сорт «Бриз», одно время он у нас занимал 95% посадок, в этом году — 55%, — рассказывает Владимир Малиновский. — Не надо сбрасывать со счетов белорусские сорта, в прошлые годы наша наука работала неплохо. Например, удачным был сорт «Скарб», но он уже устарел. Появились новые сорта, которые превосходят его по ряду показателей.

Руководитель усаживает нас с фотографом в свой внедорожник, который в данном случае действительно не роскошь, а единственное возможное средство для передвижения по полям — и мы отправляемся посмотреть, как идет уборка картофеля.

Глава хозяйства никого сам не увольняет

В этом году фермерское хозяйство «Диана» посадило картофеля на полях размером тысяча гектаров. Представьте себе 1500 футбольных полей или город Иваново в Брестской области — именно такая площадь засажена картошкой.


Навстречу нам движется трактор John Deere. Владимир Малиновский говорит, что водитель в августе прошлого года за месяц заработал 5 тысяч рублей, но работал он, что называется, от рассвета до заката. Подработать в хозяйство на время отпуска приходят работники местного училища и даже сотрудник банка.

— Взял отпуск — и пришел ко мне, второй год уже приходит, — рассказывает Владимир Исакович. — Говорит: «Я три недельки повожу у вас картошку, хорошо?» А я ему: «Конечно, давай!» За месяц может до 3 тысяч рублей заработать.

Как в хозяйстве решают проблему с дисциплиной, в частности, с пьянством? Владимир Малиновский говорит, что принципиально никого сам не выгоняет, даже если человек уходит в запой.

— Такому человеку надо создать такие условия, чтобы ему стало невыгодно работать, — считает собеседник. — В период массовой уборки картофеля у нас жесткие правила. Если человек не вышел на работу, с него автоматически снимается один рабочий день, который он уже отработал. Если его отправили с работы пьяными, у него снимается два рабочих дня. Это отражено в приказе. Мы людям платим два раза — аванс и зарплату. Тем, кто попался пьяным или не вышел на работу, аванс не выдавать — пусть ждут зарплату. Мы никогда не работаем в воскресенье, даже во время уборки. Надо дать людям хотя бы один день отдохнуть.


Рабочий день начинается в 8 утра, специалисты приходят на полчаса раньше — на ежедневную планерку. Во время уборки все работают до 9 вечера, а трактористы даже до 10 — последнюю загрузку в хранилище забирают утром, чтобы с первой минуты загрузить работников, у которых начался рабочий день.

С одного куста — пару килограммов картофеля

Мы подъезжаем к полю и видим, что ботва картофеля будто сожжена. Кажется, ее сожгло или солнце, или болезнь. На самом деле специалисты хозяйства сами обработали кусты, чтобы остановить рост и чтобы начала крепнуть кожура. Глава хозяйства ловко надевает рабочие перчатки, они у него всегда с собой, и вырывает один куст.


— Нічога няма, нічога няма, — иронизирует Владимир Исакович и достает одну за другой картофелины сорта «Королева Анна». — Ну что, пару килограммов с куста будет.

— И это с одного куста? — удивляемся мы. — Да зачем самому выращивать эту картошку, если никогда в жизни так не выйдет, проще купить!

— Это правда. Проще купить — у нас! — улыбается глава хозяйства.

— А цветную картошку вы готовы выращивать? Наши селекционеры сейчас выводят новый сорт.

— Это на любителя. Но я возьмусь за все, что будет пользоваться спросом на рынке, — отвечает собеседник и с улыбкой добавляет: — Конечно, кроме марихуаны.

Мы подъезжаем ближе к тракторам, замечаем несколько разбросанных картофелин у борозды.

— Видите насыпало? — замечает Малиновкий. — Трактор нагрузил много, разворачивался и вот что вышло, нехорошо, конечно, но люди подберут. Мы убираем свое, все, что останется, заберут местные.

На поле замечаем местного жителя с ведром в руках. Владимир Исакович разворачивается, подъезжает к нему.

— И что вы здесь делаете? Ведь видно же, это поле еще не убрано. Идите на соседнее, там можно брать, — кричит он сельчанину и обращаясь к нам, объясняет: — Воруют, а как же без этого? Если их 70 лет учили воровать…


В хозяйстве пытались заниматься не только зерновыми и картофелем, выращивали, например, и капусту. Говорят, шла неплохо, но ближайшее время не планируют заниматься новыми культурами. А вот расширяться по картошке, считает Малиновский есть куда. Его супруга Светлана по-прежнему работает в хозяйстве. Старший сын Дмитрий — уже первый заместитель. Именно он, по словам Владимира Исаковича, вскоре должен будет все управление под свое крыло. Еще один сын — в США, работает в компании Apple, дочь Диана, в честь которой родители в 1991-м назвали свое хозяйство, работает здесь же.

— Если бы тогда, в начале 1990-х, вы остались председателем колхоза, удалось ли бы вам добиться того, чего вы добились в итоге? — спрашиваем у руководителя.

— Пожалуй, нет, — говорит Владимир Малиновский. — Проблема только в одном. Как сказал один чиновник: «Вы наняты государством и будете делать все, что мы вам скажем». Этим все сказано. Если работник видит, что надо сделать, но не может это сделать, ничего не выйдет.

У вывески крестьянско-фермерского хозяйства «Диана» стоит скульптура древнегреческого мифического героя Сизифа, который тащит на гору тяжелый камень. Этот образ хорошо показывает труд белорусского фермера — можно заработать, даже очень хорошо заработать, но толкать тяжелый камень нужно круглый год.

 
Теги: Могилев
 
 
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Под Шкловом картошку сажают при помощи навигаторов. Большинство сортов здесь белорусские. С одного куста получают сразу несколько килограммов.
 
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