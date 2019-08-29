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Лукашенко после встречи с Болтоном отправился собирать арбузы

29.08.2019 23:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном Александр Лукашенко отправился на уборку арбузов на своем участке. Помогали президенту девушки из службы делового протокола и пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Фото: пресс-служба президента Беларуси

О том, кто обычно помогает президенту убирать урожай, в прошлом году рассказывала его пресс-секретарь: «Президент не раз сам публично говорил, что на спортивных мероприятиях или уборке урожая задействованы все те, кто рядом работает».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Фото: пресс-служба президента Беларуси

Фото: пресс-служба президента Беларуси

Недавно президент рассказал, что выращивает у себя на участке. В подсобном хозяйстве у президента 47,2 гектара земли. Кроме традиционных картошки и свеклы, в этом году там впервые посеяли и пшеницу.

Видео: пресс-служба президента Беларуси


Открыть/скачать видео (10.54 МБ)

Урожай с участка президента обычно отправляют в детские дома, дома престарелых, дома ветеранов.

 

 
 
 
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Помогали президенту девушки из службы делового протокола и пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
 
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