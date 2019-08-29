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Каждый второй белорус зарабатывает меньше 500 рублей в месяц
29.08.2019 19:08 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
54,7% белорусов живут на менее чем 500 рублей в месяц, сообщили в Белстате.
Еще меньше — 400 рублей и ниже — доходы у еще 32,6% жителей Беларуси, таковы результаты выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни во втором квартале.
Более 500 рублей на человека приходится у 45,3% населения Беларуси. Самая большая доля таких в Минске — 68,1%. На втором месте Гродненская область — 48,4%, а на третьем — Минская область (43,6%). В остальных регионах более 500 рублей у менее 40% населения.
При этом до 15% выросло количество белорусов с доходом выше 800 рублей.
Самая многочисленная группа — люди с доходами от 400 до 500 рублей. Их 22,1%.
Менее 200 рублей получают 2,7% белорусов.
Малообеспеченными во втором квартале были признаны 3,6% домашних хозяйств,
На питание белорусы тратят 39,5% доходов, на непродовольственные товары 31,4%, на оплату ЖКУ — 7,2%.
В Беларуси
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54,7% белорусов живут на менее чем 500 рублей в месяц, сообщили в Белстате.
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