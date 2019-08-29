Каждый второй белорус зарабатывает меньше 500 рублей в месяц

54,7% белорусов живут на менее чем 500 рублей в месяц, сообщили в Белстате.

Еще меньше — 400 рублей и ниже — доходы у еще 32,6% жителей Беларуси, таковы результаты выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни во втором квартале.

Более 500 рублей на человека приходится у 45,3% населения Беларуси. Самая большая доля таких в Минске — 68,1%. На втором месте Гродненская область — 48,4%, а на третьем — Минская область (43,6%). В остальных регионах более 500 рублей у менее 40% населения.

При этом до 15% выросло количество белорусов с доходом выше 800 рублей.

Самая многочисленная группа — люди с доходами от 400 до 500 рублей. Их 22,1%.

Менее 200 рублей получают 2,7% белорусов.

Малообеспеченными во втором квартале были признаны 3,6% домашних хозяйств, передает Reforum.

На питание белорусы тратят 39,5% доходов, на непродовольственные товары 31,4%, на оплату ЖКУ — 7,2%.