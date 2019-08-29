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Каждый второй белорус зарабатывает меньше 500 рублей в месяц

29.08.2019 19:08 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

54,7% белорусов живут на менее чем 500 рублей в месяц, сообщили в Белстате.

Еще меньше — 400 рублей и ниже — доходы у еще 32,6% жителей Беларуси, таковы результаты выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни во втором квартале.

Более 500 рублей на человека приходится у 45,3% населения Беларуси. Самая большая доля таких в Минске — 68,1%. На втором месте Гродненская область — 48,4%, а на третьем — Минская область (43,6%). В остальных регионах более 500 рублей у менее 40% населения.

При этом до 15% выросло количество белорусов с доходом выше 800 рублей.

Самая многочисленная группа — люди с доходами от 400 до 500 рублей. Их 22,1%.

Менее 200 рублей получают 2,7% белорусов.

Малообеспеченными во втором квартале были признаны 3,6% домашних хозяйств, передает Reforum.

На питание белорусы тратят 39,5% доходов, на непродовольственные товары 31,4%, на оплату ЖКУ — 7,2%.

В Беларуси на 28 предприятиях получают зарплату ниже 400 рублей, и более чем на 500 – менее 500 рублей. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании по социально-экономическому развитию 22 мая заявил, что к концу полугодия таких зарплат на предприятиях быть не должно - их следует повышать соизмеримо росту производительности труда. В июле в правительстве сообщили, что в январе-апреле 2019 года в стране было 151 предприятие с зарплатами работников меньше 400 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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54,7% белорусов живут на менее чем 500 рублей в месяц, сообщили в Белстате.
 
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