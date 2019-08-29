Подарки Трампу и арбузы Лукашенко, обмен пленными, потепление, бульба и «Тутэйшыя» - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня наш кумир — основатель и глава китайской корпорации Alibaba Джек Ма. Он, знаете ли, заявил, что люди во всем мире должны работать только 12 часов в неделю — и вот почему . Прекрасная новость для пятницы, не правда ли? Осталось уточнить, зарплата сохранится на прежнем уровне?.. Ну и держите еще пару важных и интересных текстов за вчера.



Фото: Дмитрий Матвеев, специально для рубрики «Фотоотдых»

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ









В Украине тем временем появились новый премьер-министр и спикер парламента — и им всего по 35 лет ! Ну и, наверное, стоит рассказать в целом про обновленный Кабмин : это правительство намного меньше предыдущего — 17 членов Кабмина против 25 в Кабмине Владимира Гройсмана. Функции ряда министерств были объединены, также вместо шести вице-премьеров будет только два. А, кстати, еще в Украине новый генпрокурор .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Вот здесь — все, что вы хотели знать о глобальном потеплении , но стеснялись спросить. А ведь это один из основных современных вызовов! Попытались разобраться, стоит ли белорусам опасаться тайфунов, сколько денег мы теряем каждый год из-за этой проблемы и почему этим летом мы ходили в куртках, если идет потепление. Кстати, мы слышали, что глобальное потепление приведет к миграции 280 млн людей !





После недавнего совещания у президента и разноса силовиков, в нашу редакцию продолжается поток обращений людей, уверенных, что их близких осудили несправедливо . Мы как-то писали об истории топ-менеджера подконтрольного государству цементного завода ОАО «Красносельскстройматериалы». Ему так и не изменили приговор — три года лишения свободы за отгрузку пяти вагонов цемента без получения 100%-ной предоплаты. Что это ?!

и разноса силовиков, в нашу редакцию продолжается . Мы как-то об истории топ-менеджера подконтрольного государству цементного завода ОАО «Красносельскстройматериалы». Ему так и не изменили приговор — три года лишения свободы за отгрузку пяти вагонов цемента без получения 100%-ной предоплаты. ?! А вот история транспортного инспектора, который за взятку в 36 рублей приговорили к 4 годам . Его родные после совещания президента с силовиками надеялись на оправдательный приговор. Ведь в суд не пришел ни один из пяти свидетелей, с поличным Солышко не задерживали, нет аудио или видео, где видно, как он берет деньги, кроме того, в момент получения взятки, как указано в приговоре, машины или были в другом месте, или в движении. Все как в деле Головача , короче — и люди тоже намерены бороться .

. Его родные после совещания президента с силовиками надеялись на оправдательный приговор. Ведь в суд не пришел ни один из пяти свидетелей, с поличным Солышко не задерживали, нет аудио или видео, где видно, как он берет деньги, кроме того, в момент получения взятки, как указано в приговоре, машины или были в другом месте, или в движении. Все как в , короче — и . Но что мы все о судах да деньгах… Давайте об искусстве . В афише Купаловского театра вновь появятся легендарные «Тутэйшыя» — но, конечно, не обошлось без странностей. Режиссер заявил, что его заставили и что ни состава, ни концепции спектакля у него нет… Это, простите, как ?.. В общем, пока не понятно, будет ли это возобновлением старого спектакля или новой постановкой.

. В афише Купаловского театра вновь появятся легендарные «Тутэйшыя» — но, конечно, не обошлось без странностей. Режиссер заявил, что его заставили и что ни состава, ни концепции спектакля у него нет… ?.. В общем, пока не понятно, будет ли это возобновлением старого спектакля или новой постановкой. Бульбаши, а хотите, расскажем, как работает самое крупное в Беларуси хозяйство по производству картошки ? В нескольких километрах от Шклова семья Владимира Малиновского уже 28-й год занимается выращиванием картофеля в промышленных масштабах. В сезон уборки картошки тракторист здесь за месяц может заработать 5 тысяч! К Малиновскому на подработку приходит даже сотрудник банка, который на время отпуска из офисного кресла пересаживается на трактор… Эй, стойте, стойте, куда вы? В этом году уже не возьмут, вернитесь в свои офисы!





О СПОРТЕ

Первая белорусская олимпийская чемпионка, участница семи Олимпиад Екатерина Карстен завершила карьеру . Травма, да к тому же ей уже 47… Спасибо, Екатерина, вы подарили стране много положительных эмоций! Кстати, вы помните, каким был мир в 1996-м, когда Карстен взяла первое олимпийское золото для Беларуси? В продажу поступили DVD-диски, главный хит России — «Батяня комбат», Капский возродил БАТЭ… Эх, ностальгия!





Все новости четверга, 29 августа





Кстати. Уже решили, чем заняться в выходные? Вот вам пару идей!

Во-первых, с пятницы по воскресенье в Минске пройдет одна из главных электронных вечеринок этого лета — «Именины «Бассоты» . На протяжении 50 часов на пяти локациях на улице Октябрьской, сменяя друг друга, выступит полсотни артистов.

. На протяжении 50 часов на пяти локациях на улице Октябрьской, сменяя друг друга, выступит полсотни артистов. Во-вторых, можно заморочиться на серьезные вещи и посмотреть нашу « Экономику на пальцах » (если вчера пропустили в прямом эфире), чтобы узнать, что еще никогда белорусы не жили так хорошо в предвыборном цикле — но это на самом деле опасный симптом .

» (если вчера пропустили в прямом эфире), чтобы узнать, что еще никогда белорусы не жили так хорошо в предвыборном цикле — . В-третьих, можно успеть съездить в финальное мини-путешествие сезона . Предлагаем вам очередной небанальный маршрут через Сынковичи и Слоним, Коссово и Ружаны, Павлиново и Березу. Мы отыщем 500-летний оборонительный храм, барочную синагогу, впечатляющий замок, роскошный дворец и вдохновляющие панорамы, от которых забываешь дышать. Кажется, это наилучший способ попрощаться с летом и сказать «привет» осени.

Ваша редакция