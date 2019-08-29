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Подарки Трампу и арбузы Лукашенко, обмен пленными, потепление, бульба и «Тутэйшыя» - все за вчера

30.08.2019 08:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня наш кумир — основатель и глава китайской корпорации Alibaba Джек Ма. Он, знаете ли, заявил, что люди во всем мире должны работать только 12 часов в неделю — и вот почему. Прекрасная новость для пятницы, не правда ли? Осталось уточнить, зарплата сохранится на прежнем уровне?.. Ну и держите еще пару важных и интересных текстов за вчера.


Фото: Дмитрий Матвеев, специально для рубрики «Фотоотдых»

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


  • В Минске в суде по «делу медиков» дал показания директор «Белфармации» Вячеслав Гнитий. Он полностью признал себя виновным и «сердечно раскаялся», рассказал суду, что больше десяти лет брал взятки, а при обыске сам выдал деньги, которые хранил на чердаке. Как все это было и что связывало его с Шакутиным — читайте здесь.
  • А вы знаете, что к нам иностранцы приезжают не только органы трансплантировать да пластику делать, но еще и… менять пол? Потому что дешево.
  • Ну и последнее о здравоохранении на это утро. Процедуру получения водительских справок хотят упростить — и это правильно. Давайте расскажем, что скоро мы сможем… сделать сами.
  • Минчане и гости столицы, имейте в виду, что у нас закрываются два очень крупных и посещаемых гипермаркета ProStore — и вот где. Сегодня-завтра — последние дни работы.
  • На начальника ГАИ одного из районов Минска завели уголовное дело. Нечастая ситуация… Давайте расскажем, в чем там дело.
  • Украина и Россия обменялись удерживаемыми гражданами. Сенцов, моряки и другие полетели домой. Все подробности будут позже. Точное количество освобожденных пока не известно. Ранее сообщалось, что Киев и Москва договорились об обмене заключенными по формуле «33 на 33».


  • В Украине тем временем появились новый премьер-министр и спикер парламента — и им всего по 35 лет! Ну и, наверное, стоит рассказать в целом про обновленный Кабмин: это правительство намного меньше предыдущего — 17 членов Кабмина против 25 в Кабмине Владимира Гройсмана. Функции ряда министерств были объединены, также вместо шести вице-премьеров будет только два. А, кстати, еще в Украине новый генпрокурор.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ


  • После недавнего совещания у президента и разноса силовиков, в нашу редакцию продолжается поток обращений людей, уверенных, что их близких осудили несправедливо. Мы как-то писали об истории топ-менеджера подконтрольного государству цементного завода ОАО «Красносельскстройматериалы». Ему так и не изменили приговор — три года лишения свободы за отгрузку пяти вагонов цемента без получения 100%-ной предоплаты. Что это?!
  • А вот история транспортного инспектора, который за взятку в 36 рублей приговорили к 4 годам. Его родные после совещания президента с силовиками надеялись на оправдательный приговор. Ведь в суд не пришел ни один из пяти свидетелей, с поличным Солышко не задерживали, нет аудио или видео, где видно, как он берет деньги, кроме того, в момент получения взятки, как указано в приговоре, машины или были в другом месте, или в движении. Все как в деле Головача, короче — и люди тоже намерены бороться.
  • Но что мы все о судах да деньгах… Давайте об искусстве. В афише Купаловского театра вновь появятся легендарные «Тутэйшыя» — но, конечно, не обошлось без странностей. Режиссер заявил, что его заставили и что ни состава, ни концепции спектакля у него нет… Это, простите, как?.. В общем, пока не понятно, будет ли это возобновлением старого спектакля или новой постановкой.
  • Бульбаши, а хотите, расскажем, как работает самое крупное в Беларуси хозяйство по производству картошки? В нескольких километрах от Шклова семья Владимира Малиновского уже 28-й год занимается выращиванием картофеля в промышленных масштабах. В сезон уборки картошки тракторист здесь за месяц может заработать 5 тысяч! К Малиновскому на подработку приходит даже сотрудник банка, который на время отпуска из офисного кресла пересаживается на трактор… Эй, стойте, стойте, куда вы? В этом году уже не возьмут, вернитесь в свои офисы!


  • На прошлой неделе во время своей рабочей поездки в Ивьевский район Александр Лукашенко пообещал посетить два льнозавода. Решили посмотреть на один из них — и застали подготовку к вероятному визиту президента и на самом заводе, и в райцентре Кореличи Гродненской области. Кстати, вы знаете, как теребят долгунец?..
  • А вот у нас странная история женщины из Пинска, которая вдруг узнала, что 12 лет стоит на учете ВИЧ-инфицированных. «У меня были шок и истерика. Я дважды рожала за эти годы, четыре раза сдавала кровь на ВИЧ — все анализы отрицательные, конечно. Я не могла быть ВИЧ-инфицированной! На тот момент я просто не понимала, что происходит». А потом поняла — но с врачами разбирается до сих пор.
  • Мы пригласили в студию матерей, переживших послеродовую депрессию. «Я так отупела от крика ребенка, что мне хотелось накрыть дочь подушкой», — вспоминает об одном из самых страшных периодов в своей жизни Нина. Вот здесь женщины рассказывают, как это — не любить своего ребенка, и что помогло им справиться с трудным периодом. Посмотрите — чтобы понимать, что все это очень серьезно.
  • В Жировичах после реконструкции открыли святой источник, который в народе называют «Старым». Если поедете в монастырь, и туда зайдите.
  • Вчера в одном из кинотеатров Минска открылся первый в СНГ и Восточной Европе кинозал с тремя экранами и обзором в 270 градусов. Мы сходили посмотреть на новинку до официального старта и одними из первых в Беларуси опробовали технологию ScreenX на себе. Очень круто, 3D так не цепляло (но цена билета-а-а-а…).
  • Видели, какая странная выставка работает в слонимском музее? С о-о-очень необычными скульптурами. Итак, вот нам от создателей зубра Валеры — держите креатив.
  • Если вы думали бюджетно сгонять в следующие выходные на празднование 1000-летия Бреста — забудьте: гостиницы практически полностью забронированы, остались только съемные квартиры — но тоже мало и не такие бюджетные, как раньше. Что происходит-то?
  • Или уже нагулялись за лето? Август подходит к концу, а значит, и фестивальное лето — тоже. Ухватить настроение оупен-эйров вы еще можете на бесплатном Wargaming Fest 15 сентября. Но давайте прикинем, насколько вы реально разбираетесь в фестивалях и можете ли отличить наш от зарубежного? Держите наш тест.

О СПОРТЕ


Все новости четверга, 29 августа


Кстати. Уже решили, чем заняться в выходные? Вот вам пару идей!

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Теги: Новости, Брест
 
 
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Доброе утро! Сегодня наш кумир - основатель и глава китайской корпорации Alibaba Джек Ма. Он, знаете ли, заявил, что люди во всем мире должны работать только 12 часов в...
 
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