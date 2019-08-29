«Атмосфера очень важна». В Бресте планируют из двориков на Советской сделать арт-пространства

Источник материала: Tut.by

Брестские дворы, примыкающие к пешеходной улицы Советской, планируется переоборудовать в арт-территории общественного назначения. Об этом сообщил главный архитектор города Николай Власюк в интервью газете «Брестский вестник».





Сегодня улица работает наподобие коридора или анфилады, из которой должны быть выходы в «комнаты» — дворы, где в тишине, в камерной атмосфере можно будет посидеть за чашечкой кофе, обсудить дела с коллегами или приятно провести время с друзьями, рассказал Николай Николаевич.

— Опыт соседних стран говорит, что наши брестские дворики имеют такой потенциал. Таким образом, мы сможем увеличить площадь общественного пространства Советской. Ведь не все предпочитают чаевничать на виду у пешеходов: кому-то хочется посидеть в тишине, расслабиться под звуки спокойной тихой музыки.

Из зарубежного опыта видно, что дворовые пространства обустраивают по-разному: накрывают стеклянной крышей, стилизуют их под определенную атмосферу. Атмосфера старых дворов очень важна. Соглашусь, что при реконструкции многих зданий на Советской, той же «Матрицы», например, исчезли многие колоритные брестские дворики. Я отлично помню, когда, учась в художественной школе, приходил с мольбертом и рисовал их. Сегодня уже редко где можно увидеть фактурный старый красный кирпич, балконы с чугунной решеткой, белье, которое сушится во дворах, — словом, исчезает магия здешней внутренней повседневной жизни. Очень важно сохранить те крохи оставшегося исторического колорита брестских дворов, — рассказал главный архитектор города.

Николай Власюк уверяет, что мнение жителей домов тех самых двориков будет учитываться при принятии решения.