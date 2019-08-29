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Лето, не уходи! В выходные в Бресте будет жарко и без дождей
30.08.2019 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте будут солнечными и жаркими,
В субботу ожидается небольшая облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +26°С.
Аналогичная погода будет и в воскресенье. Столбик термометра поднимется до +27°С.
Хороших выходных!
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В воскресенье будет до +27°С!
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