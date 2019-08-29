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Лето, не уходи! В выходные в Бресте будет жарко и без дождей

30.08.2019 08:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут солнечными и жаркими, обещает pogoda.by.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В субботу ожидается небольшая облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +26°С.

Аналогичная погода будет и в воскресенье. Столбик термометра поднимется до +27°С.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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