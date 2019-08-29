Лето, не уходи! В выходные в Бресте будет жарко и без дождей

Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут солнечными и жаркими, обещает pogoda.by.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В субботу ожидается небольшая облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +26°С.

Аналогичная погода будет и в воскресенье. Столбик термометра поднимется до +27°С.

Хороших выходных!

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