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Без дождя не обойдется. Погода в Витебске в выходные
30.08.2019 08:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Всю неделю стояла отличная погода, но к выходным она, увы, немного испортится,
В субботу, 31 августа, днем — до +22 °С, но весь день будет идти небольшой дождь.
В первый день сентября, в воскресенье, дождь возможен только ночью. В дневные часы — до 23 градусов тепла.
Хороших выходных — в понедельник-то уже осень!
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Всю неделю стояла отличная погода, но к выходным она, увы, немного испортится.
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