Без дождя не обойдется. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Всю неделю стояла отличная погода, но к выходным она, увы, немного испортится, прогнозируют синоптики.

В субботу, 31 августа, днем — до +22 °С, но весь день будет идти небольшой дождь.

В первый день сентября, в воскресенье, дождь возможен только ночью. В дневные часы — до 23 градусов тепла.

Хороших выходных — в понедельник-то уже осень!

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