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Последние дни лета. Погода в Гомеле в выходные

30.08.2019 08:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лето на исходе, но август решил, что будем продлевать — и в выходные гомельчан ждет коктейль из солнца, бездонного голубого неба и тепла. По крайней мере, так обещает pogoda.by.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В ближайший уикенд нас снова ждет лето. Субботу, к примеру, можно провести на пляже — будет солнечно и до +27°С.

В воскресенье немного прохладнее — утром туман, днем +24°С и без осадков.

Хороших выходных, друзья — в понедельник-то уже осень!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Лето на исходе, но август решил, что будем продлевать!
 
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