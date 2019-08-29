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Последние дни лета. Погода в Гомеле в выходные
30.08.2019 08:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лето на исходе, но август решил, что будем продлевать — и в выходные гомельчан ждет коктейль из солнца, бездонного голубого неба и тепла. По крайней мере, так
В ближайший уикенд нас снова ждет лето. Субботу, к примеру, можно провести на пляже — будет солнечно и до +27°С.
В воскресенье немного прохладнее — утром туман, днем +24°С и без осадков.
Хороших выходных, друзья — в понедельник-то уже осень!
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Лето на исходе, но август решил, что будем продлевать!
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