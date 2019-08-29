Последние дни лета. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Лето на исходе, но август решил, что будем продлевать — и в выходные гомельчан ждет коктейль из солнца, бездонного голубого неба и тепла. По крайней мере, так обещает pogoda.by.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В ближайший уикенд нас снова ждет лето. Субботу, к примеру, можно провести на пляже — будет солнечно и до +27°С.

В воскресенье немного прохладнее — утром туман, днем +24°С и без осадков.

Хороших выходных, друзья — в понедельник-то уже осень!

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