Осень на пороге! В Могилеве в выходные - солнце, дожди и похолодание

Источник материала: Tut.by

Вы же видите, что листья на деревьях уже желтеют, а ночи все холоднее? Осень на пороге, друзья! Но Могилев еще ждет жара — по крайней мере, предварительный прогноз обещает на следующей неделе до +25°С. А в эти последние дни лета будет максимум +22°С и дожди с солнцем пополам.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Сегодня, 30 августа, будет максимум +23°С, переменная облачность. Днем и ночью прогнозируют небольшой дождь.

В субботу ожидается +17…+22°С, днем — гроза, вечером — небольшой дождь.

В воскресенье, 1 сентября, днем также будет до +22°С, и уже без дождей.

Понедельник, 2 сентября, будет более теплым: +17…+23°С. И тоже без дождей — будет облачно с прояснениями.

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