|
Осень на пороге! В Могилеве в выходные - солнце, дожди и похолодание
30.08.2019 08:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы же видите, что листья на деревьях уже желтеют, а ночи все холоднее? Осень на пороге, друзья! Но Могилев еще ждет жара — по крайней мере, предварительный прогноз
Сегодня, 30 августа, будет максимум +23°С, переменная облачность. Днем и ночью прогнозируют небольшой дождь.
В субботу ожидается +17…+22°С, днем — гроза, вечером — небольшой дождь.
В воскресенье, 1 сентября, днем также будет до +22°С, и уже без дождей.
Понедельник, 2 сентября, будет более теплым: +17…+23°С. И тоже без дождей — будет облачно с прояснениями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На следующей неделе нас ждет еще +25°С, а потом - похолодание.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)