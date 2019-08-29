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В Буда-Кошелевском районе установлен Ⅳ класс пожарной опасности и введен запрет на посещение лесов

30.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Буда-Кошелевском районе установлен Ⅳ класс пожарной опасности и введен запрет на посещение лесов

С 30 августа запрещено пребывание в лесах и торфяниках Буда-Кошелевского района.

Буда-Кошелевский опытный лесхоз информирует, что в соответствии решением Буда-Кошелевского РИК №280 от 26 апреля 2019 года «О мерах по защите населения и объектов Буда-Кошелевского района от чрезвычайных ситуаций, охране лесного фонда, торфяников и других земель от пожаров в 2019 г.» и установлением Ⅳ класса пожарной опасности в лесах с 30 августа запрещено пребывание граждан в лесах и торфяниках Буда-Кошелевского района.

Допускается пребывание граждан в 10-метровой зоне, прилегающей к специально оборудованным местам и зонам отдыха и 5-метровой зоне прилегающей к дорогом общего пользования, проходящим через лесной фонд и ведущим к населенным пунктам.

 
 
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С 30 августа запрещено пребывание в лесах и торфяниках Буда-Кошелевского района. Буда-Кошелевский опытный лесхоз информирует, что в соответствии...
 
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