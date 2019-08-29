Комедия по пьесе В. Никонорова, М. Спиваковского и С. Федорчука (театр «Черный Квадрат»)
Так о чем же всё-таки говорят мужчины в мужской компании, когда уже о футболе и автомобилях всё сказано?
Конечно же, о Них – коварных, истеричных, дотошных, взбалмошных, безумных, непредсказуемых, но таких «необходимых, как воздух»! О женщинах!
А тут ещё твой друг расстался с девушкой, чем не повод утешить товарища бескомпромиссной критикой «прекрасной половины человечества…»
Поиски идеальной Женщины посредством неидеального мужского общения в обезбашенной комедии «А-ля Кобеля! Или Всё, что движется…»?
Постановка и музыкальное оформление – Михаил Есьман
Художник-постановщик – Андрей Меренков
В ролях:
Василий Козлов, Михаил Есьман, Александр Зеленко, Марина Поддубная
Возрастное ограничение: 16+
Продолжительность – 1 час 45 минут без антракта