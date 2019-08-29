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«А-ЛЯ КОБЕЛЯ, или Всё, что движется»

30.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Комедия по пьесе В. Никонорова, М. Спиваковского и С. Федорчука (театр «Черный Квадрат»)

Так о чем же всё-таки говорят мужчины в мужской компании, когда уже о футболе и автомобилях всё сказано?

Конечно же, о Них – коварных, истеричных, дотошных, взбалмошных, безумных, непредсказуемых, но таких «необходимых, как воздух»! О женщинах!

А тут ещё твой друг расстался с девушкой, чем не повод утешить товарища бескомпромиссной критикой «прекрасной половины человечества…»

Поиски идеальной Женщины посредством неидеального мужского общения в обезбашенной комедии «А-ля Кобеля! Или Всё, что движется…»?

Постановка и музыкальное оформление – Михаил Есьман

Художник-постановщик – Андрей Меренков

В ролях:

Василий Козлов, Михаил Есьман, Александр Зеленко, Марина Поддубная

Возрастное ограничение: 16+

Продолжительность – 1 час 45 минут без антракта

 
 
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