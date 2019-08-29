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Детский спектакль «Собака, которая не умела лаять»

30.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Детский спектакль по сказке Дж. Родари.

Добрая сказка про собачку, которая не умела лаять и искала друзей, которые смогли ее этому научить. И петушок, и кукушка, и корова – все помогали собачке, но лаять ее смогла научить только другая собака.

Спектакль в 2019 году стал лауреатов 1-й степени Международного фестиваля детского творчества «Дорога к солнцу».

Режиссер-постановщик Светлана Гогалинская.

В ролях: Кристина Абрамович, Луиза Пелянис, Дима Нарушевич, Александр Дубина, Алина Крох (?), Ренат Гринюк, Диана Ткачук, Настя Шишпоронок, Алина Родич, Алиса Крох (?).

 
 
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