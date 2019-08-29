Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











6 сентября в Несвиже в рамках проведения акции «Единый день безопасности» состоится праздничное мероприятие на ратушной площади города.





В понедельник, 26 августа, под руководством заместителя председателя Несвижского райисполкома А.Н. Балтенкова состоялось совещание по вопросу подготовки и проведения праздничного мероприятия в рамках акции «Единый день безопасности». На заседание были приглашены представители предприятий и организаций Несвижского района. В ходе совещания обсуждались программа проведения городского мероприятия, подготовка тематических обучающих площадок, обеспечение правопорядка, а также возможные изменения в движении транспорта на центральных улицах города.

В Единый день безопасности планируется организация детских зон и спортивных площадок, демонстрация видеороликов с соответствующей тематикой.

Участие в мероприятии примет активная молодежь района и добровольцы, приглашаются жители региона вместе с детьми и гости города.

Планируется работа выездной торговли и детских развлекательных аттракционов.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

Новая информация о проведении Единого дня безопасности — на сайте и страницах районной газеты.