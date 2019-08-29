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Последний день лета. Погода в Гродно в выходные
30.08.2019 10:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лето хоть и заканчивается, теплая погода все еще сохранится в ближайшие дни. В Гродно на выходных будет комфортно и солнечно,
В субботу, в дневные часы +21…23°C. Небольшая облачность, без осадков, ветер слабый.
В воскресенье — переменная облачность и тоже без осадков. Днем — +24…26°C.
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Лето хоть и заканчивается, теплая погода все еще сохранится в ближайшие дни. В Гродно на выходных будет комфортно и солнечно.
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