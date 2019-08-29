Тимофей Рассолов накануне Дня знаний получил подарок от парламентария

Источник материала: Газета Авангард

Благотворительная акция «Подари портфель первокласснику» продолжается!

На неделе в рамках рабочего визита в избирательный округ депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков наведался в начальную школу, где подарил школьный ранец с принадлежностями будущему первокласснику Тимофею Рассолову.

Цель акции – помочь семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в которых один или оба родителя являются инвалидами, неполным многодетным и малообеспеченным семьям подготовиться к школе.



