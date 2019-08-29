Андрей Горбачев вручил портфель со школьными принадлежностями Веронике Марковцовой

Источник материала: Газета Авангард

В среду председатель районного исполнительного комитета, Член Совета Гомельской областной организации РОО «Белая Русь» Андрей Горбачев в рамках благотворительной акции «Подари портфель первокласснику» вручил школьный ранец и канцелярские принадлежности будущей первокласснице гимназии — Веронике Марковцовой.

В целом, накануне 1 сентября портфели и канцелярские принадлежности получили 80 будущих первоклассников.

Цель акции – помочь семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в которых один или оба родителя являются инвалидами, неполным многодетным и малообеспеченным семьям подготовиться к школе.





