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Андрей Горбачев вручил портфель со школьными принадлежностями Веронике Марковцовой

30.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В среду председатель районного исполнительного комитета, Член Совета Гомельской областной организации РОО «Белая Русь» Андрей Горбачев в рамках благотворительной акции «Подари портфель первокласснику» вручил школьный ранец и канцелярские принадлежности будущей первокласснице гимназии — Веронике Марковцовой.

В целом, накануне 1 сентября портфели и канцелярские принадлежности получили 80 будущих первоклассников.

Цель акции – помочь семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в которых один или оба родителя являются инвалидами, неполным многодетным и малообеспеченным семьям подготовиться к школе.Андрей Горбачев вручил портфель со школьными принадлежностями Веронике Марковцовой
Андрей Горбачев вручил портфель со школьными принадлежностями Веронике Марковцовой
Андрей Горбачев вручил портфель со школьными принадлежностями Веронике Марковцовой

 
 
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В среду председатель районного исполнительного комитета, Член Совета Гомельской областной организации РОО «Белая Русь» Андрей Горбачев в рамках...
 
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