Милиция разыскивает парня, который за месяц похитил семь велосипедов

Источник материала: Tut.by

В Минске разыскивают парня, который за месяц похитил семь велосипедов. Об этом сообщает милиция.

Молодой человек уже месяц похищает велосипеды в столице, его ищет милиция. Для того, чтобы увести велосипед, парень использует щипцы для перекусывания проводов. В августе он похитил семь велосипедов.

Приметы разыскиваемого: на вид 25−30 лет, рост 175−180 см, худощавого телосложения, волосы темные.

Одет: куртка синего цвета, брюки серого цвета, кроссовки черного цвета с белой полосой.

С информацией о мужчине на видео, милиция просит обраться в Первомайское РУВД Минска лично (улица Белинского, 10), или по телефонам: 8 (017) 280-02-02, 8 (029) 344-76-32 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.